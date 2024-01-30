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Giriş Tarihi: 30.1.2024 16:23 Son Güncelleme: 30.1.2024 16:23

Eski Dilde Geveze - Bulmacada Eski Dilde Geveze Ne Demek?

Eski dilde geveze kelimesi bugün tamamen unutulmaya yüz tutmuş kelimeler arasındadır. Bulmacaların bir faydası da eskiden unutulan bu gibi kelimelerin yeniden hatırlanmasını sağlamasıdır. Dilin yaşaması ve gelişen bir süreci olması dolayısıyla bazı kelimelerin geçmişte kalması normal bir durumdur. Bulmacada eski dilde geveze ne demek sorusunun yanıtı ise geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran bulmaca sorularındandır.

Eski Dilde Geveze - Bulmacada Eski Dilde Geveze Ne Demek?

Eski dilde geveze sözcüğü, sık kullanılan kelimelerden biridir. Dil çeşitliliğinin bazı durumları ifade etmede ne kadar önemli olduğu kanıtlanmış bir durumdur. Bugün ise gündelik hayattaki kelimeler azalmış ve bu da insanların kelime haznelerini olumsuz etkilemiştir. Kitap okumak gibi bulmaca çözme de kelime haznesini arttırmak için en iyi yöntemlerdendir. Dolayısıyla bulmacada eski dilde geveze ne demek sorusunun yanıtı son derece mühimdir.

Eski Dilde Geveze

Geveze kelimesinin bugünkü anlamı herkes tarafından bilinmektedir. Geveze kısaca çok konuşan anlamına gelir Aslında bir kişinin çok konuşması her zaman geveze olduğu anlamına gelmemektedir.

Geveze, genellikle önemli olmayan konular hakkında gereğinden fazla konuşan kişilere denir. Aynı şekilde konuştuğu herhangi bir konuyu normalde olması gerekenden çok daha uzun sürede anlatan kişilere de günümüz Türkçesi ile geveze denebilmektedir.

Bulmacada Eski Dilde Geveze Ne Demek?

Bulmacalarda eski dile ait kelimelerin sorulması, sık rastlanan bir durumdur. Bu eski kelimeler arasında geveze kelimesinin eski dildeki karşılığı da yer almaktadır. Geveze kelimesinin harflere göre sıralanması aşağıdaki şekildedir.

Dört Harfli Yanıt = Raad

Beş Harfli Yanıt = Şalak

Altı Harfli Yanıtlar = Çençen, bıdrak

Yedi Harfli Yanıtlar = Bıdırık, şabadan

Sekiz Harfli Yanıtlar = Cılgazan, baldudak

Dokuz Harfli Yanıt = Yanıkıran

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Eski Dilde Geveze - Bulmacada Eski Dilde Geveze Ne Demek?
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