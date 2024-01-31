Eski Dilde Heyecanlı Olay, Macera, Serüven - Bulmacada Macera, Heyecanlı Olay Ne Demek?

Bulmacalar insanların boş zamanlarında zihinsel aktive için zaman ayırdığı eğlencelerden biridir. Sözcük bilgisi ve genel kültür ölçen bulmacalarda pratik düşünme becerisi de önemlidir. Bu düşünme biçimi için de çengel ve sözcük avı bulmacaları daha idealdir. Örneğin bu bulmacalarda sorulan macera ve serüven sözcükleri eski dilde heyecanlı olay ve macera nedir soru kalıbıyla yer alırken heyecanlı olay ne demek sorusu da sıklıkla sorulmaktadır.

BULMACADA MACERA, HEYECANLI OLAY NE DEMEK?

Bulmacalar eğlenceli ve bilgi dolu zaman geçirmenin en iyi araçlarından biridir. Bulmacalar insanların sözcük dağarcığını geliştirirken sözcüksel anlamda entelektüel bir birikime de sahip olunmasını sağlar. Sorulan soruların genellikle sözcüklerin ya Türkçe karşılığı ya kısaltmaları ya da yeni ve eski isimleri sorulmaktadır. Bu bulmaca sorularından bazı sorular sıklıkla sorulurken cevaplarını da farklı yerlerden edinmek mümkündür.

Bu bulmaca sorularından sıklıkla sorulan sorulardan biri de bulmacada macera, heyecanlı olay ne demektir. Bu sorudaki serüven ve macera sözcükleri eş anlamlıdır. Yani bu sözcükler birbirinin yerine sorulmaktadır. Bu nedenle biraz dikkat edildiğinde bu soruların cevabının kendi içinde olduğu anlaşılmaktadır. Heyecanlı olay, macera, serüven sorularına yanıt olarak bulmaca için sergüzeşt cevabı verilmektedir.

ESKİ DİLDE HEYECANLI OLAY, MACERA, SERÜVEN NEDİR?

Eski dilde özellikle Osmanlı Devleti döneminde kullanılan Osmanlı Türkçesinde sözcüklerin çoğu Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçmiştir. Bu sözcüklerden en bilineni ise serüven ve aynı kökten türeyen sergüzeşt/sergüzeştnâme sözcükleridir. Bu sözcükler sözcük avı ya da çengel bulmaca gibi bulmacalarda da sıklıkla sorulmaktadır. Bulmacalarda ise bu kelime "heyecanlı olay, macera, serüven" olarak sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtını da sözcüğü anlam olarak karşılayan sergüzeşt kelimesini vermek yerinde olacaktır.