Eski Dilde Su Bulmaca Cevabı - Bulmacada Eski Dilde Su Ne Demek?

Eski dilde su kelimesi, bulmaca severlerin soru olarak en fazla karşılaştıkları sorulardan bir tanesidir. Genelde bulmacalarda kişi her kulvardan test edilir ve eski kelimeler de bu kulvarlardan bir tanesidir. Eski kelimelere hâkim olmak, eski Türkçe bilmek kişilerin entelektüel kapasitesini büyük oranda arttıracaktır. Dolayısıyla bulmacada eski dilde su ne demek sorusunun yanıtını bilmek bulmacalar için büyük önem taşımaktadır.

Eski Dilde Su Bulmaca Cevabı

Eski dilde su kelimesinin bulmaca cevabını ararken, su kelimesi üzerine beyin fırtınası yapmakta yarar vardır. Su, dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturan bir sıvıdır. Ayrıca ilk insandan bugüne kadar su insan yaşamında her zaman önemli olmuştur.

Tarihteki ilk uygarlıkların özellikle suya yakın bölgelere konuşlanması dolayısıyla, çoğu dünya uygarlığının dilinde su kelimesi en eski kelimelerden biri olarak bilinmektedir.

Bulmacada Eski Dilde Su Ne Demek?

Bulmacada su kelimesinin eski dildeki karşılığı sorulduğu zaman, sorunun iki adet yanıtından birini yazmak gerekir.

Harflerin bulmacadaki diğer kelimelerle olan uyumuna göre yanıt olarak "ma" ya da "ab" kelimeleri yazılmalıdır.