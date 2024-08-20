Eski Doğanbey Köyü Nerede? Söke Eski Doğanbey Köyü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Köy yaşamı, doğanın ritmine uyumlu bir şekilde ilerler. Sabahın erken saatlerinde başlayan hayat, çiftçilerin tarlalarına gitmesi, hayvanların otlatılması ve köy meydanında bir araya gelen insanların sohbetleriyle canlanır. Köylerdeki günlük yaşam, modern şehirlerin aksine, mevsimlere ve doğanın döngüsüne bağlıdır. Birçok insan da bu yüzden köylerde yaşamayı ister. Söke Eski Doğanbey Köyü nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular bu yüzden bir araştırma konusudur.

Eski Doğanbey Köyü Nerede?

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Doğanbey Köyü, gezilip görülmeye değer bir yerdir. Harika mimari tarzda inşa edilen köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri ile insanı kendine hayran bırakmaktadır. Buraya yıl boyunca çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkunu buraya gelmektedir.

Burada Eski Doğanbey ve Yeni Doğanbey Köyü olmak üzere iki tane köy bulunur. Bu köy aslında bir Rum Köyüdür. Asıl ismi de "Domatia"dır. 1924 yıllına kadar burada Rumlar yaşadılar. Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda burada yaşayan Rumlar burayı terk edip Yunanistan'a gittiler. Uzun süre köy boş kaldı. Yapılar oldukça zarar gördü. Daha sonra buraya gelen bazı kişiler bu yapıları restore edip yerleşti. Daha sonra buraya yerleştiren Türkler ise köyün biraz aşağısında kendilerine yeni bir köy kurdular. Bu nedenle yeni ve eski Doğanbey köyleri ortaya çıktı.

Söke Eski Doğanbey Köyü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Doğanbey Köyü, Aydın ili Söke ilçesine 30 km uzaklıkta bulunur. Buraya ulaşmak için özel aracınızla Söke'den Didim-Milas-Bodrum karayoluna çıkıp birkaç km yola devam edin. Priene ile Eski Doğanbey'i gösteren tabelaları göreceksiniz. Bu yolda devam ettiğinizde köye ulaşmış olursunuz. Ya da Söke ilçesinden kalkan köy dolmuşlarıyla buraya ulaşım sağlayabilirsiniz.