Eski Eş Anlamlısı Nedir? Eski Kelimesinin Eş Anlamlısı

Fiil çekimi ''eskimek'' olan eski kelimenin mecazi olarak kullanılan anlamı da oldukça yaygındır. Örneğin, yeniliklere ve gelişime açık olmayan, teknolojiyi reddeden insanlar ''eski kafalı'' olarak isimlendirilir. Bu yazımızda eski kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler derledik.

ESKİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Eski kelimesinin anlamı ile ilgili birçok şey söylemek mümkündür. Eski kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime olduğu için birden fazla anlamı da bulunmaktadır.

1.Anlam: Çoktan uzun zamandan beri var olan, üzerinden çok süre geçmiş, yeni karşıtı.

Cümle içerisinde kullanımı: Ey benim eski sevgilim, eski hislerim. Neden böyle uzaktasınız benden?

Tip: sıfat

2.Anlam: Sabık, önceki

Cümle içerisinde kullanım: Bu yaşadığınızın eski sevgilinin kalbini kırması çok doğal.

Tip: sıfat

3.Anlam: Geçerli olmayan

Tip: sıfat

4.Anlam: Herhangi bir meslek grubunda uzun süre boyunca çalışmış kişi.

Tip: sıfat

5.Anlam: Mesleğinde uzman, çok deneyimi sahibi.

Cümle içerisinde kullanım: Eski öğretmen, eski doktor.

Tip: sıfat

6.Anlam: Çok kullanmaktan deforme olmuş, harap olmuş nesne

Cümle içerisinde kullanım: Ben babamın eski kıyafetlerinde uydurma yama şeyler getirdim.

Tip: isim

ESKİ EŞ ANLAMLISI

1- Köhne:

Yeniden kullanılamayacak kadar eski eşyalar için köhne sözcüğü kullanılmaktadır. Köhne kelimesi mecazi olarak, dönemin gerekliliklerini yerine getirmeyen, günü ve modası geçmiş anlamına gelmektedir.

Örnek Cümle:

1- Evdeki köhne eşyaların hepsini yoldan geçen eskiciye satıp kurtuldum.

2- Fersude

Dilimize fars kültürü ile etkileşim sonucu geçen olan fersude sözcüğü de eski ve köhne kelimeleriyle eş anlamlı bir kelimedir.

Örnek Cümle:

Bu fersude eşyaları atmak yerine neden odanda tutmakta ısrar ediyorsun?

ESKİ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Eski kelimesinin eş anlamlısı olan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler cümlede birbiri yerine kullanılabilir.