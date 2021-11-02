Eski Zıt Anlamlısı Nedir? Eski Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Eski kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Bunun yanında çok fazla anlam bulundurmasına rağmen mecaz ve terim anlamları bulunmamaktadır. Her cümlede gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bunun haricinde bazı cümlelerde ad görevinde kullanımı da bulunmaktadır.
ESKİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Türk Dil Kurumuna göre eski kelimesinin incelediğimizde, karşımıza oldukça büyük bir anlam kapasitesine sahip bir kelime çıkmaktadır. Bu anlamların oluşmasındaki en büyük neden ise eski kelimesinin geçmişten günümüze kadar oldukça fazla kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum eski kelimesinin anlam ilişkilerine de yansımıştır. Tüm bu bilgilere bakarak eski kelimesinin anlamları şunlardır:
ESKİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI
Eski kelimesinin anlam dağarcığından yukarı bahsetmiştik. Burada ise eski kelimesinin bazı anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Belirttiğimiz anlam ilişkisi ise zıt anlamdır. Bunun nedeni de eski kelimesiyle zıt anlamlısının Türkçede oldukça önemli bir yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre eski kelimesinin zıt anlamlısı 'yeni, cedit' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:
ESKİ KELİMESİNE BENZER KELİMELER
Türkçede kelimeler genellikle birbiriyle etkileşim halindedir. Eski kelimesinin de etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre eski kelimesine benzer kelimeler aşağıdaki gibidir: