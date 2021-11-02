Eski Zıt Anlamlısı Nedir? Eski Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Eski kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Bunun yanında çok fazla anlam bulundurmasına rağmen mecaz ve terim anlamları bulunmamaktadır. Her cümlede gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bunun haricinde bazı cümlelerde ad görevinde kullanımı da bulunmaktadır.

ESKİ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre eski kelimesinin incelediğimizde, karşımıza oldukça büyük bir anlam kapasitesine sahip bir kelime çıkmaktadır. Bu anlamların oluşmasındaki en büyük neden ise eski kelimesinin geçmişten günümüze kadar oldukça fazla kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum eski kelimesinin anlam ilişkilerine de yansımıştır. Tüm bu bilgilere bakarak eski kelimesinin anlamları şunlardır:

Çok uzun bir zamandan beri var olan.

Çok kullanılmaktan yıpranmış, eskimiş olan.

Üzerinden çok süre geçmiş bulunan, yeni olmayan.

Günün gidişine uymayan, geçerli olmayan, modası geçmiş olan.

(bir meslekte, bir yerde) uzun süreden beri çalışmakta olan.

(takısız ad tamlamalarında tamlanan olarak kullanıldığında, alaylı olarak) görevden düşmüş ya da durumunu yitirmiş birinin eski saygınlığının kalmamış olduğunu anlatır.(ad)

Geçmiş zamanlardaki, geçmiş çağlarda uygulanan, geçmişle ilgili.

Eski eşya.

ESKİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Eski kelimesinin anlam dağarcığından yukarı bahsetmiştik. Burada ise eski kelimesinin bazı anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Belirttiğimiz anlam ilişkisi ise zıt anlamdır. Bunun nedeni de eski kelimesiyle zıt anlamlısının Türkçede oldukça önemli bir yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre eski kelimesinin zıt anlamlısı 'yeni, cedit' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Ne yazık ki bilgisayarım eski olduğu için yavaş çalışıyor.

Anneme yeni bir bulaşık makinesi almak için hafta sonu alışverişe gittik.

ESKİ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Türkçede kelimeler genellikle birbiriyle etkileşim halindedir. Eski kelimesinin de etkileşim halinde olduğu bazı kelimeler bulunmaktadır. Buna göre eski kelimesine benzer kelimeler aşağıdaki gibidir: