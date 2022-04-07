Eskişehir İlçeleri: Eskişehir İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Eskişehir'in cezbedici özelliklerinden biri de tabi ki doğası ve gezilecek alanlarının çokluğudur. Turistlik amaç için de tercih edilen bir şehir olmasının yanında insanların yerleşmek için de tercih ettikleri şehirlerimizden biridir. Yüz ölçümü bakımından 13.925 km2 olan Eskişehir aynı zamanda Sakarya nehri ve porsuk çayının da geçtiği bir ilimizdir. Şehirde ortalama 59 bin öğrencinin bulunduğu Eskişehir ilimizin ilçelerini beraber inceleyelim.
Eskişehir'in nüfusu son nüfus sayımlarına göre 898 bin 369 kişi olarak bilinmektedir. Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımı ise %49,84 erkek, %50,16 ise kadın nüfusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir önceki nüfus sayımı ile karşılaştırıldığında şehrin nüfusunun 9 bin 541 kişi arttığını gözlemleyebilirsiniz.
Eskişehir Merkez İlçeleri dahil toplam 14 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçeler ile Eskişehir'in ilçelerine ve ilçe nüfus sayılarına aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz. İşte o liste;
Hem akılda kalıcılığı arttırmak hem de öğrenilen ilçelerin merkeze olan konumlarına hakim olmak için her zaman harita ya da görsel ile desteklemek öğrenmenizi pekiştirecektir. Eskişehir ilçeler haritasını sizin için hazırladık;