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Giriş Tarihi: 7.4.2022 12:47 Son Güncelleme: 7.4.2022 12:47

Eskişehir İlçeleri: Eskişehir İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Eskişehir İlçeleri: Eskişehir İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Doğasıyla, tarihiyle ve öğrencilere sunduğu kolay yaşam şartları ile gündeme gelen Eskişehir ilimiz uzun yıllardır iç Anadolu bölgesinin en çok tercih edilen şehirlerinden biri olmaktadır. Konumu itibariyle Ankara gibi büyük illere yakın olması ama nispeten daha sakin bir hayat yaşanma şansının olması da Eskişehir’i cazip kılan özelliklerinden bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda üniversite şehri olarak duyulan Eskişehir’in bu kadar gelişmesine en büyük katkı sağlayan üniversiteler aynı zamanda nüfusunun da artmasına sebep olmaktadır. İlçelerin de aynı oranda kalkınmasına katkı sağlayan canlı bir ekonomik hayatı olan Eskişehir’in ilçelerinin kaçını biliyorsunuz? İşte Eskişehir ilçeleri hakkında tüm merak edilenler.

Eskişehir'in cezbedici özelliklerinden biri de tabi ki doğası ve gezilecek alanlarının çokluğudur. Turistlik amaç için de tercih edilen bir şehir olmasının yanında insanların yerleşmek için de tercih ettikleri şehirlerimizden biridir. Yüz ölçümü bakımından 13.925 km2 olan Eskişehir aynı zamanda Sakarya nehri ve porsuk çayının da geçtiği bir ilimizdir. Şehirde ortalama 59 bin öğrencinin bulunduğu Eskişehir ilimizin ilçelerini beraber inceleyelim.

Eskişehir İlçeleri

Eskişehir'in nüfusu son nüfus sayımlarına göre 898 bin 369 kişi olarak bilinmektedir. Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımı ise %49,84 erkek, %50,16 ise kadın nüfusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir önceki nüfus sayımı ile karşılaştırıldığında şehrin nüfusunun 9 bin 541 kişi arttığını gözlemleyebilirsiniz.

Eskişehir Merkez İlçeleri dahil toplam 14 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçeler ile Eskişehir'in ilçelerine ve ilçe nüfus sayılarına aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz. İşte o liste;

  1. Odunpazarı İlçesi – Merkez İlçe: Nüfusu 419.114
  2. Tepebaşı İlçesi – Merkez İlçe: Nüfusu 378.594
  3. Sivrihisar İlçesi: Nüfusu 20.217
  4. Çifteler İlçesi: Nüfusu 14.886
  5. Seyitgazi İlçesi: Nüfusu 12.651
  6. Alpu İlçesi: Nüfusu 10.178
  7. Mihalıççık İlçesi: Nüfusu 7.800
  8. İnönü İlçesi: Nüfusu 6.216
  9. Mahmudiye İlçesi: Nüfusu 7.713
  10. Beylikova İlçesi: Nüfusu 6.010
  11. Günyüzü İlçesi: Nüfusu 5.304
  12. Sarıcakaya İlçesi: Nüfusu 4.611
  13. Mihalgazi İlçesi: Nüfusu 3.030
  14. Han İlçesi: Nüfusu 2.045

Eskişehir İlçeler Haritası

Hem akılda kalıcılığı arttırmak hem de öğrenilen ilçelerin merkeze olan konumlarına hakim olmak için her zaman harita ya da görsel ile desteklemek öğrenmenizi pekiştirecektir. Eskişehir ilçeler haritasını sizin için hazırladık;

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