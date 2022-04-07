Eskişehir İlçeleri: Eskişehir İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Eskişehir'in cezbedici özelliklerinden biri de tabi ki doğası ve gezilecek alanlarının çokluğudur. Turistlik amaç için de tercih edilen bir şehir olmasının yanında insanların yerleşmek için de tercih ettikleri şehirlerimizden biridir. Yüz ölçümü bakımından 13.925 km2 olan Eskişehir aynı zamanda Sakarya nehri ve porsuk çayının da geçtiği bir ilimizdir. Şehirde ortalama 59 bin öğrencinin bulunduğu Eskişehir ilimizin ilçelerini beraber inceleyelim.

Eskişehir İlçeleri

Eskişehir'in nüfusu son nüfus sayımlarına göre 898 bin 369 kişi olarak bilinmektedir. Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımı ise %49,84 erkek, %50,16 ise kadın nüfusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir önceki nüfus sayımı ile karşılaştırıldığında şehrin nüfusunun 9 bin 541 kişi arttığını gözlemleyebilirsiniz.

Eskişehir Merkez İlçeleri dahil toplam 14 ilçesi bulunmaktadır. Merkez ilçeler ile Eskişehir'in ilçelerine ve ilçe nüfus sayılarına aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz. İşte o liste;

Odunpazarı İlçesi – Merkez İlçe: Nüfusu 419.114 Tepebaşı İlçesi – Merkez İlçe: Nüfusu 378.594 Sivrihisar İlçesi: Nüfusu 20.217 Çifteler İlçesi: Nüfusu 14.886 Seyitgazi İlçesi: Nüfusu 12.651 Alpu İlçesi: Nüfusu 10.178 Mihalıççık İlçesi: Nüfusu 7.800 İnönü İlçesi: Nüfusu 6.216 Mahmudiye İlçesi: Nüfusu 7.713 Beylikova İlçesi: Nüfusu 6.010 Günyüzü İlçesi: Nüfusu 5.304 Sarıcakaya İlçesi: Nüfusu 4.611 Mihalgazi İlçesi: Nüfusu 3.030 Han İlçesi: Nüfusu 2.045

Eskişehir İlçeler Haritası

Hem akılda kalıcılığı arttırmak hem de öğrenilen ilçelerin merkeze olan konumlarına hakim olmak için her zaman harita ya da görsel ile desteklemek öğrenmenizi pekiştirecektir. Eskişehir ilçeler haritasını sizin için hazırladık;