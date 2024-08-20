Eskişehir Kent Ormanı Nerede, Hangi İlçede? Eskişehir Kent Ormanı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Göletleri ve mesire alanları bulunan Eskişehir Kent Ormanı, turistik bir doğal bir alandır. Ziyaretçiler, doğanın tadını çıkarırken keyifli vakit geçirebilirler. Özellikle aileler için ideal bir yer olan orman, yılın her döneminde farklı güzellikler sunmaktadır. Orman, şehir merkezine yakın olduğu için toplu taşıma araçlarıyla da ulaşım oldukça kolaydır. Eskişehir Kent Ormanı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir merak uyandırıcıdır.

Eskişehir Kent Ormanı Nerede?

Eskişehir Kent Ormanı'na, Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nden ulaşmak oldukça kolaydır. Bu konuma varmak için şehir merkezinden yola çıkarak aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir.

İlk olarak, Eskişehir il merkezinden Odunpazarı yönüne doğru yola çıkın.

Atatürk Bulvarı'nı takip ederek devam edin.

Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlerken Gültepe Mahallesi'ne dönün.

Mahalleye girdikten sonra Eskişehir Kent Ormanı tabelalarını takip edin.

Orman, Gültepe Mahallesi'nin hemen sınırında yer aldığı için tabelalar sizi doğrudan yönlendirecektir.

Bu konuma, toplu taşıma seçeneklerinden birini kullanarak da gidebilirsiniz. Eskişehir'den kalkan ve Gültepe Mahallesi'ne giden otobüsleri veya dolmuşları kullanabilirsiniz. K8, S32, S59, K2, K18, K66, S13, S56, S998 ve S999 hatlı belediye otobüslerinden herhangi biriyle veya taksiyle de ulaşım sağlanabilir.

Gültepe Mahallesi'nde inip, Kent Ormanı yönüne doğru kısa bir yürüyüş yaparak ormana ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Kent Ormanı, merkezi bir konumda olduğundan dolayı verge araçla verge de toplu taşıma ile ulaşım oldukça rahattır.

Eskişehir Kent Ormanı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Eskişehir Kent Ormanı'na giriş ücretsizdir ve haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Orman, sabah 0500 ile akşam 2200 saatleri arasında açıktır. Bu da size, günün erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunar. Eskişehir Kent Ormanı'nda, piknik, yürüyüş, koşu, bisiklet turu, doğa fotoğrafçılığı ve çeşitli spor aktiviteleri yapılabilir. Ayrıca, çocuk oyun alanları nedeniyle çocuklu aileler için ideal bir ortam sağlamaktadır.