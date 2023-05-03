Eskişehir Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi Eskişehir’deki Müzeler ve İsimleri

Eskişehir müzeleri hangileridir? Eskişehir'de gezilecek müzeler nerede, hangi ilçelerdedir? Eskişehir özellikle de kısa süreli seyahatleriniz için oldukça iyi bir tercihtir. Eskişehir müzeler açısından zengin bir şehirdir. Eskişehir'deki müzeler her yaş grubu için uygundur. Her yaş için gezilebilecek müzelerin bulunduğu Eskişehir'deki en iyi müzeler, Eskişehir'deki tarihi müzeler hangileridir? Eskişehir'deki müzelerle ilgili detaylı bilgi yazımızın devamında!

Eskişehir'de Gezilmesi Gereken Müzeler Hangileridir?

Eskişehir küçük bir şehir olsa da gezilebilecek birçok yeri bulunuyor. Müze açısından da oldukça zengin olan Eskişehir'de hangi müzeleri mutlaka gezmelisiniz. Eskişehir'in en popüler müzelerinin başında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi geliyor. 2013 yılında açılan müze Türkiye'nin ilk balmumu müzesidir. Balmumu müzesi kadar Odunpazarı Modern Müze'si de oldukça popülerdir ve ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bunların dışında Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Eti Arkeoloji Müzesi, Havacılık Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Lületaş Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Eskişehir TCDD Müzesi, Devrim Arabaları Müzesi, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi de Eskişehir'de gezebileceğiniz müzelerdendir. Bunlara ek olarak Masal Şatosu da çocuklar için planlanmış bir eğlence merkezidir.

Eskişehir'i Gezmek İçin Kaç Gün Ayırmak Gerekir?

Eskişehir İç Anadolu'da yer alan bir şehirdir. Şehrin doğusunda Ankara, güneyinde Afyon, batısında ise Kütahya yer almaktadır. İç Anadolu'nun önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Eskişehir'i gezmek için 2-3 ayırmanız yeterli olacaktır. Bu sürede müzeleri gezebilir, Eskişehir'e özgü lezzetleri tadabilirsiniz. Eskişehir gezisi için Nisan, Mayıs ya da Eylül ayını tercih edebilirsiniz.