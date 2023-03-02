Esnek Maddeler Nelerdir? Esnek Madde Örnekleri ve Özellikleri

Madde özelliklerine göre iki gruba ayrılır. Bunlardan biri esnek maddelerdir. Bu özellik Esnek Maddeler nelerdir, sorusunu akıllara getirir. Esnek Maddelere örnekler, günlük yaşantımızda çokça bulunur. Esnek maddeler sıkıştırılabilir mi, sorusunu etrafımızdaki esnek maddeleri düşününce sıkıştırılabildikleri yanıtına ulaşırız. Esnek olan şeyler nelerdir, sorusuna günlük hayatta kullandığımız yay, paket lastiği, araba tekerleği gibi maddeler örnek olarak verilebilir.

Esnek Maddeler Nelerdir?

Esnek maddeler, uygulanan kuvvetin etkisi ortadan kaldırıldığında eski haline dönebilen maddelerdir. Bu yüzden oyun hamuru ve sakız gibi maddeler kuvvetin etkisi ortadan kaldırıldığında eski haline dönemediğinden esnek madde sınıfında yer almazlar. Günlük hayatımızda birçok yerde kullandığımız, üzerine kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet kaldırıldığında tekrar eski haline dönebilen maddelere esnek madde ya da esnek cisim adı verilir.

Esnek Madde Örnekleri

Günlük hayatta en çok gördüğümüz esnek maddelere yay, paket lastiği, çorap, balon, plastik top, kauçuk, saat zembereği, stres topu, trambolin, tramplen tahtası, plates topu, çelik şerit, sünger, kolonya şişesi, sapan lastikleri, yapay çiçekler, silgi gibi maddeler örnek verilebilir.

Esnek Madde Özellikleri

Esnek maddelerin en önemli özelliği kuvvet uygulandığında şekli değişir. Fakat kuvvet ortadan kalktığı takdir de tekrar eski haline kendiliğinden dönebilen maddeler olmasıdır. Bazı maddelerin esnek maddeler gibi kuvvet uygulandıklarında şekilleri değişir. Fakat kuvvet ortadan kalktığında tekrar eski haline dönemezler. Bu maddeler esnek madde değildir. Örneğin: sakız, hamur, oyun hamuru, cam macunu, diş macunu, çamur, kâğıt esnek gibi görünse de esnek olmayan maddelerdendir.