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Haberler Eğitim Haberleri Eşofman Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?
Giriş Tarihi: 23.3.2023 09:32 Son Güncelleme: 23.3.2023 09:32

Eşofman Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?

Türkçede söylenirken tam olarak nasıl yazıldığını anlamadığımız kelimeler vardır. Bunlardan biri de “eşofman” kelimesidir. Eşofman genellikle takım şeklindedir. Eşofman kelimesinin kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Eşofman nasıl yazılır, dediğimizde genellikle spor çalışmaları yaparken giydiğimiz kıyafet olduğunu öğreniriz. TDK açıklaması ile doğru yazılışı eşortman mı, sorusu ile sıkça karşılaşsak da kelimenin doğru yazımı “eşofman” şeklinde olmalıdır.

Eşofman Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?

Dilimizde konuşulurken nasıl yazıldığını bildiğimiz kelimeler kadar yazımında zorlandığımız kelimelerde vardır. Bu kelimelerin doğru yazılımı TDK tarafından yayınlanır. Eşofman nasıl yazılır, sorusuna "eşofman" şeklinde yazılacağı yanıtını veririz. TDK açıklaması ile doğru yazılışı eşortman mı, dediğimizde "eşortman" yazımının yanlış olduğu, doğrusunun "eşofman" olduğu yanıtını veririz. Eşofman kelimesinin nasıl yazıldığı ile ilgili ayrıntılı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Eşofman Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu "TDK" olarak kısaltılarak kullanılır.

Yazımı ve telaffuzu konusunda sıkıntı çektiğimiz kelimelerden biri de "eşofman" kelimesidir. Doğrusu, ''eşofman'' olarak yazılan kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre; ''genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi'' olarak ifade edilmiştir. İnsanlar arasında doğru kullanımında çok kez hata yapılan bu kelimenin eşortman, haşofman, haşortman ya da aşofman gibi yanlış yazılışları nedeni ile doğru yazılışı karıştırılır.

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK'nin güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de "eşofman" kelimesidir. Eşofman kelimesinin dilimizde doğru ve yanlış kullanımları şu şekildedir.

  • Doğru: eşofman
  • Yanlış: eşortman
  • Yanlış: eşhofman
  • Yanlış: haşofman
  • Yanlış: haşortman
  • Yanlış: aşofman

Eşofman kelimesinin doğru ve yanlış kullanımı ile ilgili cümleler ise şu şekildedir:

  • Spor salonuna giderken eşofmanlarımın olduğu çantayı arabada unutmuşum.
  • Beden eğitimi dersine giderken eşofmanlarımızı götürmez isek öğretmen bizi derse almaz.
  • Bol gelen eşofmanlarımı daraltması için bugün terziye götüreceğim.
  • Sokakta arkadaşlarımla futbol maçı yaparken düşünce eşofmanım yırtıldı.

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Eşofman Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?
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