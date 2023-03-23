Eşofman Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?

Dilimizde konuşulurken nasıl yazıldığını bildiğimiz kelimeler kadar yazımında zorlandığımız kelimelerde vardır. Bu kelimelerin doğru yazılımı TDK tarafından yayınlanır. Eşofman nasıl yazılır, sorusuna "eşofman" şeklinde yazılacağı yanıtını veririz. TDK açıklaması ile doğru yazılışı eşortman mı, dediğimizde "eşortman" yazımının yanlış olduğu, doğrusunun "eşofman" olduğu yanıtını veririz. Eşofman kelimesinin nasıl yazıldığı ile ilgili ayrıntılı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Eşofman Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir. Türk Dil Kurumu "TDK" olarak kısaltılarak kullanılır.

Yazımı ve telaffuzu konusunda sıkıntı çektiğimiz kelimelerden biri de "eşofman" kelimesidir. Doğrusu, ''eşofman'' olarak yazılan kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre; ''genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi'' olarak ifade edilmiştir. İnsanlar arasında doğru kullanımında çok kez hata yapılan bu kelimenin eşortman, haşofman, haşortman ya da aşofman gibi yanlış yazılışları nedeni ile doğru yazılışı karıştırılır.

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Eşortman Mı?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK'nin güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de "eşofman" kelimesidir. Eşofman kelimesinin dilimizde doğru ve yanlış kullanımları şu şekildedir.

Doğru: eşofman

Yanlış: eşortman

Yanlış: eşhofman

Yanlış: haşofman

Yanlış: haşortman

Yanlış: aşofman

Eşofman kelimesinin doğru ve yanlış kullanımı ile ilgili cümleler ise şu şekildedir: