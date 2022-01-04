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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:41 Son Güncelleme: 4.1.2022 10:41

Espri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Espri Kelimesinin Anlamı Nedir?

Espri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Espri Kelimesinin Anlamı Nedir?

Espri kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. İçinde ince anlamlar barındıran, güldürürken aynı zamanda düşündüren sözler için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen espri kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan espri kelimesinin bilinen tek eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Espri kelimesinin eş anlamlısı ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Espri Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Nükte ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelime espri kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Espri Kelimesinin Anlamı

Bir yandan güldürürken bir yandan düşündüren, içinde ince anlamlar bulunduran söz.

Espri Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Bu yazarın dili acayip esprili, okurken hiç sıkılmıyorum.
  • Konferanstaki konuşmacı, konuşmasından önce espriler yaparak gergin havayı yumuşattı.

Espri Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Babaannem çok zeki bir kadındı, karşısındaki insanı nüktelerle eleştirirdi.
  • Babam kız isteme merasiminde ufak tefek nükteler yaparak heyecanını yenmeye çalıştı.

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Espri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Espri Kelimesinin Anlamı Nedir?
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