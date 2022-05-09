Espri Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Espri Mi Espiri Mi?

Biz bu yazımızda, yazımı en sık karıştırılan ve yazarken sürekli olarak kontrol ederek yazılması gereken kelimelerden "espri" kelimesini ele alacağız. Dilimizde çoğunlukla iki sessiz harf arasına sesli harf girer. Ancak bazı kelimelerde durum biraz daha farklıdır. Bu gibi kelimelerde sessiz harfler arasına sesli harf gelmeyebilir. Bunlardan birisi de "espri" kelimesidir.

Espri Nasıl Yazılır?

Gün içerisinde bir şekilde espri kelimesini kullanırız. Espri kelimesinde p ve r harfleri arasında, söylenmesinde olduğu gibi, i harfi gelmez. Yani espri olarak yazılır.

TDK'ya Göre Espri Nasıl Yazılır?

Espri kelimesi TDK'da ince söz ve nükte anlamlarında belirtilmiştir. Halk arasında ise bu kelime zekice düşünülmüş komik sözler için kullanılır. Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde her zaman doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. TDK'ya göre espri nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu internet adresine göre bu kelime "espri" olarak yazılır.

Espiri mi Espri mi?

Bu kelime espiri olarak söylense de espri olarak yazılmaktadır.

Örnek Cümleler