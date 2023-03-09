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Giriş Tarihi: 9.3.2023 13:47 Son Güncelleme: 9.3.2023 13:47

Eşraf Ne Demek? Eşraf Kime Denir, Ne Anlama Gelir?

Eşraf, konuşma dilinde kullanılıyor olsa da anlamı herkes tarafından bilinmeyen bir kelimedir. Anlamı bilinmeyen bu kelime için eşraf ne demek araştırması yapabilirsiniz. Söz konusu kelimenin daha çok Osmanlı döneminde halk içinde kullanıldığı dikkat çeker. Eşraf kime denir sorusuna da bu döneme ait kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. Osmanlıda eşraf ne anlama gelir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Eşraf Ne Demek? Eşraf Kime Denir, Ne Anlama Gelir?

Eşraf ne demek araştırmasında TDK sözlüklerinden istifade etmek de mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Bahse konu kaynaklarda eşraf kime denir sorusunun da cevabı vardır. Osmanlıdan günümüze bu kelime dilimizde yer edinmiştir. Yabancı kökenli olan bu kelimenin daha çok orta yaş üstünde kullanıldığı görülür. Yapacağınız inceleme ile Osmanlıca kelime dağarcığınızı da geliştirebilirsiniz. Osmanlıda eşraf ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Eşraf Ne Demek?

Eşraf, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Söz konusu kelime "şerif" kelimesinden türemiştir. Şerif, "şerefli, haysiyetli" anlamına gelir. Eşraf ise bu kelimenin çoğuludur. Genellikle bir topluluğun övülmesi için bu kelime kullanılır. Bunun yanında eşraf, bir toplumda ileri gelenleri ifade etmek için de tercih edilen bir kelimedir. Eşraf kelimesinin tam karşılığı ve eşanlamlı kelimeleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Topluluk
  • Cemiyet
  • Ayan
  • Toplum

Kelimenin TDK sözlüğünde geçen anlamı ile ilgili de bilgi sahibi olmanızda fayda vardır. Bu kaynakta kelimenin üç farklı anlamının olduğu dikkat çeker.

  • Saygın kişilerden kurulu bir topluluk
  • Zengin kişiler
  • İleri seviyede ilme sahip olan kanaat önderleri

Eşraf Kime Denir?

Günümüzde eşrafın daha çok bir topluluk, grup anlamı ile kullanıldığını görürsünüz. Bu kapsamdaki cümle yapılarını inceleyerek kelimenin ifade ettiği anlamı daha yakından kavrayabilirsiniz.

  • Ahmet Bey, eşraf tarafından takdir edilen nadide bir kişiliktir.
  • Üslubunuz eşrafa hiç de uygun değil.

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