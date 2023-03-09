Eşraf Ne Demek? Eşraf Kime Denir, Ne Anlama Gelir?

Eşraf ne demek araştırmasında TDK sözlüklerinden istifade etmek de mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Bahse konu kaynaklarda eşraf kime denir sorusunun da cevabı vardır. Osmanlıdan günümüze bu kelime dilimizde yer edinmiştir. Yabancı kökenli olan bu kelimenin daha çok orta yaş üstünde kullanıldığı görülür. Yapacağınız inceleme ile Osmanlıca kelime dağarcığınızı da geliştirebilirsiniz. Osmanlıda eşraf ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Eşraf Ne Demek?

Eşraf, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Söz konusu kelime "şerif" kelimesinden türemiştir. Şerif, "şerefli, haysiyetli" anlamına gelir. Eşraf ise bu kelimenin çoğuludur. Genellikle bir topluluğun övülmesi için bu kelime kullanılır. Bunun yanında eşraf, bir toplumda ileri gelenleri ifade etmek için de tercih edilen bir kelimedir. Eşraf kelimesinin tam karşılığı ve eşanlamlı kelimeleri aşağıda sıralanmıştır.

Topluluk

Cemiyet

Ayan

Toplum

Kelimenin TDK sözlüğünde geçen anlamı ile ilgili de bilgi sahibi olmanızda fayda vardır. Bu kaynakta kelimenin üç farklı anlamının olduğu dikkat çeker.

Saygın kişilerden kurulu bir topluluk

Zengin kişiler

İleri seviyede ilme sahip olan kanaat önderleri

Eşraf Kime Denir?

Günümüzde eşrafın daha çok bir topluluk, grup anlamı ile kullanıldığını görürsünüz. Bu kapsamdaki cümle yapılarını inceleyerek kelimenin ifade ettiği anlamı daha yakından kavrayabilirsiniz.