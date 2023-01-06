Eşrefoğlu Rumi Kimdir? Eşrefoğlu Rumi Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Yaşadığı Yüzyıl

Eşrefoğlu Rumi kimdir için söylenecekler Osmanlı devleti zamanını da kapsamaktadır. Osmanlının ilk yıllarında Eşrefoğlu Rumi Eserleri filizlenmeye başlamıştır. Dolayısıyla Eşrefoğlu kaçıncı yüzyıl da edebiyatını topluma yansıttığı bellidir. Yaklaşık olarak 15.yy dönemi, Eşrefoğlu Rumi hangi dönem de yaşadığı için doğru bir zamandır. Bu dönemde Eşrefoğlu Rumi Şiirleri sevilen ve değer gören sanat anlayışına sahipti. Aynı şekilde Eşrefoğlu Rumi sözleri genellikle İslam dinini betimleyen içeriklere sahiptir.

Eşrefoğlu Rumi Kimdir?

Eşrefoğlu Rumi Osmanlı devletinin ilk zamanlarında edebi yönünü topluma yansıtan bir şairdir. Kendisine hem Eşrefoğlu denilmekte hem de Eşrefzâde denilmektedir. Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde Eşrefoğlu Rumi'nin temel gayesi vardır. Bundan hareketle, Anadolu'da yaşayan Türklerin İslam dini ile yaşamlarını bütünleştirmesini istemesi gayesidir. Eşrefoğlu Rumi hayatı boyunca ilim, irfan sahip olmak için çabalayan biri olmuştur. Eşrefoğlu tarih kitaplarında Türk şairi ve mistiki olarak bilinmektedir. Eşrefoğlu Rumi'nin mistik olarak bilinmesinin nedeni dinsel bir çerçevede yaşaması olduğu söylenebilir.

Eşrefoğlu Rumi Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Yaşadığı Yüzyıl

Eşrefoğlu Rumi eserleri, kendi dünya bakış açısını yansıtan eserlerdir. Özellikle Eşrefoğlu Rumi sözleri İslam dini ekseninde yazılan sözlerdir. Allah'a olan inanış, hakikatin ne olduğu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatan sözleri vardır. Hayatı da sözlerinin ifade ettiği ve vurguladığı eksende ilerlemiştir. Eşrefoğlu Rumi'nin hayatı hakkında pek fazla bilgi yoktur. Bilinenlerden en önemlisi, Anadolu topraklarında hayatını idame eden Türklerin, İslam dini ile yaşamlarını birleştirmesi için çabaladığıdır. Bahsedilen bu gayeden anlaşılacağı üzere Eşrefoğlu Rumi, 14. ve 15.yy arasında yaşadığı bilinmektedir. Eserleri içerisinde en çok bilinen ise Müzekinnüfus'tur. Bu eserde bahsedilenler Eşrefoğlu Rumi'nin hayatı boyunca topluma anlatmak istediği tasavvufu içerir. Dolayısıyla bu eserde İslam dini ve yaratıcı hakkında bilgiler görmek mümkündür.