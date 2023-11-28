Esse Quam Videri Ne Demek? Esse Quam Videri Kimin Sözü, Hangi Dil?

Tarihte iz bırakan ve günümüzde de yaygın olarak kullanılan ünlü sözler arasında esse quam videri öne çıkar. Bir yaşam felsefesini ifade eden bu ifadeye Cicero'nun Dostluk Üzerine adlı yapıtı gibi pek çok kitapta rastlanır. Dünya üzerindeki çeşitli eğitim kurumlarının sloganı olarak da kullanıldığı bilinen bu sözle ilgili açıklama yapılırken yanıtlanması gereken sorular ise esse quam videri ne demek, kimin sözü ve hangi dil şeklindedir.

Esse Quam Videri Ne Demek?

Esse quam videri olarak bilinen ve geçmişi milattan önceye kadar uzanan ünlü sözün yaşam felsefesiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu söz Amerikan Bağımsızlık Savaşı döneminde subay olan Joseph Winston'a atfedilen bir anıtta da yer alır. Felsefi bir söz olan esse quam videri Türkçeye tam olarak çevrildiği zaman "öyle görünmek değil, öyle olmak" ifadesine ulaşılır. Yani bu sözün görünmek değil olmak anlamında kullanıldığı ve ilk defa ortaya atıldığında bir slogana dönüştüğü söylenebilir. Bu ünlü söze yönelik olarak sıklıkla yanıt aranan sorular arasında "Esse quam videri kimin sözü, hangi dil?" yer alır. Dolayısıyla ele alınan bu ifadeyle ilişkili olan detaylı bilgiler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: