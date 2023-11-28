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Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:00 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:00

Esse Quam Videri Ne Demek? Esse Quam Videri Kimin Sözü, Hangi Dil?

Esse quam videri sözünün geçmişinin milattan önceye kadar uzandığı bilinir. Bu sözün Türkçeye tam olarak nasıl çevrildiği sıklıkla araştırılırken ilgili ifadenin Cicero ve Sallust gibi ünlü kişilerin eserlerinde de yer aldığı görülür. Dolayısıyla bu ifadenin detaylı bir şekilde ele alınıp açımlanabilmesi için esse quam videri ne demek, kimin sözü ve hangi dil gibi soruların yanıtları derlenmelidir.

Esse Quam Videri Ne Demek? Esse Quam Videri Kimin Sözü, Hangi Dil?

Tarihte iz bırakan ve günümüzde de yaygın olarak kullanılan ünlü sözler arasında esse quam videri öne çıkar. Bir yaşam felsefesini ifade eden bu ifadeye Cicero'nun Dostluk Üzerine adlı yapıtı gibi pek çok kitapta rastlanır. Dünya üzerindeki çeşitli eğitim kurumlarının sloganı olarak da kullanıldığı bilinen bu sözle ilgili açıklama yapılırken yanıtlanması gereken sorular ise esse quam videri ne demek, kimin sözü ve hangi dil şeklindedir.

Esse Quam Videri Ne Demek?

Esse quam videri olarak bilinen ve geçmişi milattan önceye kadar uzanan ünlü sözün yaşam felsefesiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Bu söz Amerikan Bağımsızlık Savaşı döneminde subay olan Joseph Winston'a atfedilen bir anıtta da yer alır. Felsefi bir söz olan esse quam videri Türkçeye tam olarak çevrildiği zaman "öyle görünmek değil, öyle olmak" ifadesine ulaşılır. Yani bu sözün görünmek değil olmak anlamında kullanıldığı ve ilk defa ortaya atıldığında bir slogana dönüştüğü söylenebilir. Bu ünlü söze yönelik olarak sıklıkla yanıt aranan sorular arasında "Esse quam videri kimin sözü, hangi dil?" yer alır. Dolayısıyla ele alınan bu ifadeyle ilişkili olan detaylı bilgiler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  1. Esse quam videri sözü farklı şekillerde de kullanılmış iken Latince sözcüklerden oluşur.
  2. Ünlü Latince sözler arasında yer alan öyle görünmek değil, öyle olmak ifadesinin Wallenburg ailesine ait olduğu bilinir.
  3. Geçmişte bir slogana dönüştüğü bilinen bu sözün Cicero'ya ait olan Dostluk Üzerine adlı makalede de yer aldığı görülür.
  4. İncelenen bu sözün ünlü tarihçi Sallust tarafından kaleme alınan Bellum Catilinae adlı kitapta da mevcut olduğu söylenmelidir.
  5. Tarihte bir slogan olarak yaygınlaştığı görülen bu sözün Accra Akademisi ve Ashford Okulu gibi pek çok eğitim kurumunun logosunda da yer aldığı belirtilebilir.
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Esse Quam Videri Ne Demek? Esse Quam Videri Kimin Sözü, Hangi Dil?
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