Türkçede anlamı merak edilen, doğru kullanımı bilinmeyen pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin eş anlamları da kişiler tarafından pek bilinmez. Bu yüzden bireyler bu kelimelerin eş anlamlarını ve doğru kullanımlarını öğrenmek için internet üzerinden ya da TDK'den araştırma yapar. Anlamı merak edilen bu kelimelerden biri de eşsiz kelimesidir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Eşsiz eş anlamlısı nedir? Eşsiz kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak eden tüm detayları bulabilirsiniz.
EŞSİZ KELİMESİNİN ANLAMI
Eşsiz kelimesi Türkçede sık kullanılan bir kelimedir. Güzel bir durumu anlatmak için kullanılır. Eşsiz kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı eşi benzeri olmayan, kendisine benzemeyen, tek olmasıdır. Bunun yanı sıra eşinden ayrılan, eşinden ayrı olan, yalnız olan olarak da tanımlanabilir.
EŞSİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Günlük hayat içerisinde eşi benzeri olmayan, kendisine benzemeyen ve tek olanı tanımlamak için kullanılan eşsiz kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da merak edilir ve kullanılır. Eşsiz kelimesinin en bilinen eş anlamlısı benzersizdir. Bir diğeri ise emsalsiz kelimesidir. Bu iki kelime de Türkçede kullanıldığında eşsiz kelimesi ile aynı görevi görür. Kişiler eşi benzeri olmayan bir kişiyi ya da durumu anlatmak istediğinde eşsizle birlikte benzersiz ve emsalsiz kelimelerini de kullanır.
EŞSİZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
EŞSİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
Benzersiz:
Emsalsiz: