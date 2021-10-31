Türkçede anlamı merak edilen, doğru kullanımı bilinmeyen pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin eş anlamları da kişiler tarafından pek bilinmez. Bu yüzden bireyler bu kelimelerin eş anlamlarını ve doğru kullanımlarını öğrenmek için internet üzerinden ya da TDK'den araştırma yapar. Anlamı merak edilen bu kelimelerden biri de eşsiz kelimesidir. Sizler için hazırladığımız yazımızda Eşsiz eş anlamlısı nedir? Eşsiz kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak eden tüm detayları bulabilirsiniz.

EŞSİZ KELİMESİNİN ANLAMI

Eşsiz kelimesi Türkçede sık kullanılan bir kelimedir. Güzel bir durumu anlatmak için kullanılır. Eşsiz kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı eşi benzeri olmayan, kendisine benzemeyen, tek olmasıdır. Bunun yanı sıra eşinden ayrılan, eşinden ayrı olan, yalnız olan olarak da tanımlanabilir.

EŞSİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Günlük hayat içerisinde eşi benzeri olmayan, kendisine benzemeyen ve tek olanı tanımlamak için kullanılan eşsiz kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da merak edilir ve kullanılır. Eşsiz kelimesinin en bilinen eş anlamlısı benzersizdir. Bir diğeri ise emsalsiz kelimesidir. Bu iki kelime de Türkçede kullanıldığında eşsiz kelimesi ile aynı görevi görür. Kişiler eşi benzeri olmayan bir kişiyi ya da durumu anlatmak istediğinde eşsizle birlikte benzersiz ve emsalsiz kelimelerini de kullanır.

EŞSİZ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Onun eşsiz bir güzelliği vardı ve çevresinin dikkatini çekiyordu.

Eşsiz sesi ile herkesi büyülüyordu.

Bu kitapla Türk edebiyatına eşsiz bir hediye bıraktı.

Eserlerindeki her nota eşsiz bir melodiyi yansıtıyordu.

EŞSİZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Benzersiz:

Çizdiği tablo ile annesine benzersiz bir hediye verdi.

Benzersiz bir tarif ile yaptığı pasta partinin yıldızı oldu.

Benzersiz ve duru bir güzelliği olduğu için dikkat çekiyordu.

Emsalsiz: