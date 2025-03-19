Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerin yanlış yazımı, resmi Sbelgelerden akademik metinlere kadar pek çok alanda hatalara neden olabilir. Kelimelerin TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanılması, hem dilin doğru öğrenilmesini hem de iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Estağfurullah nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı estağfurullah mı, estağfirullah mı gibi sorular dilin daha iyi öğrenilmesini sağlar.

Estağfurullah Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "estağfurullah" şeklindedir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan "estağfirullah" biçimi ise yanlıştır.

Bu kelimenin yanlış yazımına neden olan birkaç faktör vardır:

Arapçadan gelen kelimenin halk arasında farklı duyulması ve zamanla yanlış öğrenilmesi

Kelimenin içinde geçen "f" harfinin, bazı kişiler tarafından fazladan "fi" sesiyle yanlış telaffuz edilmesi

Sözlü iletişimdeki hataların yazıya da yansıması

Bu sebeplerle bazı kişiler "estağfirullah" yazımını doğru zannetse de, Türkçede kabul edilen ve doğru kabul edilen versiyon "estağfurullah" olarak belirlenmiştir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Estağfurullah Mı, Estağfirullah Mı?

Türk Dil Kurumu'nun belirlediği kurallara göre "estağfurullah" yazımı doğrudur, "estağfirullah" ise hatalıdır.