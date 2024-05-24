Günlük dilimizde sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız bazı ifadeler, kökenleri ve derin anlamları ile dikkat çeker. Bu ifadelerden biri de estağfurullahtır. Hem dini hem de sosyal hayatta önemli bir yere sahip olan bu kelime, çoğu zaman refleksif olarak dile getirilen, fakat anlamı ve kullanımı üzerine pek fazla düşünülmeyen bir ifadedir. Estağfurullah ne demek, tövbe estağfurullah ne anlama gelir, ne zaman söylenir soruları kelimeyi uygun yerde kullanmak için oldukça önemlidir.

Estağfurullah Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "estağfurullah", "ince bir davranış ve alçakgönüllülük göstermek amacıyla teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir sözdür." Bu ifade, övgü veya iltifat karşısında kişinin mütevazılığını ve kendini küçük görme tutumunu belirtmek için kullanılır.

Tövbe Estağfurullah Ne Anlama Gelir?

Tövbe estağfurullah ifadesi, bir kişinin yaptığı bir hatanın veya günahın farkına varıp bundan pişmanlık duyarak Allah'tan bağışlanma dilemesini ve bu hatadan dönmeye karar vermesini ifade eder.

Tövbe Estağfurullah Ne Zaman Söylenir?