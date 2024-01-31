Et Eski Dil Bulmaca Cevabı - Bulmacada Eski Dilde Et Ne Demek?

Et eski dilde farklı bir kelime ile ifade edilirdi. Bulmacalar, türlü kategorilerde sorular ile bulmaca çözenlerin zihinsel aktivitelerini arttırmayı amaçlar. Eski dil kategorisinde sorulan sorular da bunlardan biridir. Günümüz kelimelerinin eski dildeki karşılığını bilmek, geçmişle bugün arasında bir köprü kurmak demektir. Bulmacada eski dilde et ne demek sorusunun yanıtlanması, eski dilin bugün de yaşam bulması anlamına gelmektedir.

Et Eski Dil Bulmaca Cevabı

Et kelimesinin bugün neyi ifade ettiği son derece açıktır. Et, canlılardaki yumuşak dokuyu ifade etmek için kullanılır.

Geçmişte ise her kelimede olduğu gibi et kelimesinde de birden fazla alternatif ifade bulunurdu. Bu nedenle geçmiş kelimeleri bilmek, bugünün dilinin aydınlanması için çok önemlidir. Geçmişteki dilin zenginliği, bugünkü dili de zengin hale getirmenin önemli bir yoludur.

Bulmacada Eski Dilde Et Ne Demek?

Eski dilde et kelimesinin bulmacadaki yanıtı "lahm" kelimesidir.

Şimdiye dek yayınlanan bulmacalarda eski dilde et sorusunun yanıtına dört harf olan lahm cevabından farklı bir cevap verildiğine rastlanmamıştır.