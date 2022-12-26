Et İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Et İle Biten Kelimeler Listesi

Et ile biten kelimeler incelendiğinde, aralarındaki farklılık hemen göze çarpar. Sonu et ile biten kelimeler içinde bazıları Türkçe olduğu gibi, bazıları da Arapça ve Farsça gibi Orta Doğu dillerine aittir. Ancak, Osmanlı zamanında dilimize geçmiş olan bu sözcükler ile öz Türkçe kelimeler iç içe bir şekilde kullanılmaya devam edilir. Son hecesi et olan kelimeler, bu bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Dilimizde et hecesi ile sonlandırılan sözcükler neler? Hepsi Türkçe mi?
Türkiye Türkçesi, Osmanlı'nın sona ermesinden ve Cumhuriyetin ilanından sonra büyük bir değişime uğramıştır. Osmanlıca, bilindiği üzere Arap alfabesinden oluşur. Atatürk'ün öncülüğünde Latin alfabesi kabul edildikten sonra, öz Türkçe'ye büyük ölçüde geri dönüş sağlanmıştır. Böylece, Arapça'nın dilimiz üzerindeki hakimiyeti bir nebze olsun azalmaya başlamıştır. Her ne kadar Latin alfabesine geçilse de bazı Farsça ve Arapça sözcükler kullanılmaya devam edilmiştir. Bu sözcüklerin bazıları, dil bilgisi kurallarına aykırı özelliklere sahiptir. Örneğin, "Gayb" ve "Fecr" gibi kelimelerde görüldüğü üzere iki sessiz harf yan yana gelmiştir. Oysa ki, Türkçe dil bilgisi kurallarında böyle bir durum söz konusu değildir. Aynı şekilde, "Sürrealizm" ve "Ambulans" gibi Fransızca'dan dilimize geçen kelimelerde bu duruma rastlanır. Bu tip yapıya sahip olan sözcüklerin Türkçe olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Aşağıda ise dilimizde son hecesinde "et" bulunan bazı sözcükler verilmiştir.
3 Harfliler
Jet
Ket
Net
Set
Ret
4 Harfliler
Ayet
Adet
Afet
Alet
Düet
Özet
Evet
Süet
5 Harfliler
Atlet
Anket
Antet
Buket
Baret
Balet
Bilet
Ceset
Ceket
Cüret
Davet
Diyet
Gayet
Gölet
Haset
Heyet
İffet
İbret
Kaset
Omlet
Şayet
Ücret
6 Harfliler
Alamet
Afiyet
Adalet
Asalet
Cennet
Dehşet
Emanet
Hikmet
İbadet
Kısmet
Lezzet
Market
Nefret
Plaket
Rahmet
Servet
Şöhret
Vahşet
Zahmet
Ziynet