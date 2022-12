Et İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Et İle Biten Kelimeler Listesi

Et ile biten kelimeler incelendiğinde, aralarındaki farklılık hemen göze çarpar. Sonu et ile biten kelimeler içinde bazıları Türkçe olduğu gibi, bazıları da Arapça ve Farsça gibi Orta Doğu dillerine aittir. Ancak, Osmanlı zamanında dilimize geçmiş olan bu sözcükler ile öz Türkçe kelimeler iç içe bir şekilde kullanılmaya devam edilir. Son hecesi et olan kelimeler, bu bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Dilimizde et hecesi ile sonlandırılan sözcükler neler? Hepsi Türkçe mi?

Et ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkiye Türkçesi, Osmanlı'nın sona ermesinden ve Cumhuriyetin ilanından sonra büyük bir değişime uğramıştır. Osmanlıca, bilindiği üzere Arap alfabesinden oluşur. Atatürk'ün öncülüğünde Latin alfabesi kabul edildikten sonra, öz Türkçe'ye büyük ölçüde geri dönüş sağlanmıştır. Böylece, Arapça'nın dilimiz üzerindeki hakimiyeti bir nebze olsun azalmaya başlamıştır. Her ne kadar Latin alfabesine geçilse de bazı Farsça ve Arapça sözcükler kullanılmaya devam edilmiştir. Bu sözcüklerin bazıları, dil bilgisi kurallarına aykırı özelliklere sahiptir. Örneğin, "Gayb" ve "Fecr" gibi kelimelerde görüldüğü üzere iki sessiz harf yan yana gelmiştir. Oysa ki, Türkçe dil bilgisi kurallarında böyle bir durum söz konusu değildir. Aynı şekilde, "Sürrealizm" ve "Ambulans" gibi Fransızca'dan dilimize geçen kelimelerde bu duruma rastlanır. Bu tip yapıya sahip olan sözcüklerin Türkçe olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Aşağıda ise dilimizde son hecesinde "et" bulunan bazı sözcükler verilmiştir.

3 Harfliler

Jet

Ket

Net

Set

Ret

4 Harfliler

Ayet

Adet

Afet

Alet

Düet

Özet

Evet

Süet

5 Harfliler

Atlet

Anket

Antet

Buket

Baret

Balet

Bilet

Ceset

Ceket

Cüret

Davet

Diyet

Gayet

Gölet

Haset

Heyet

İffet

İbret

Kaset

Omlet

Şayet

Ücret

6 Harfliler

Alamet

Afiyet

Adalet

Asalet

Cennet

Dehşet

Emanet

Hikmet

İbadet

Kısmet

Lezzet

Market

Nefret

Plaket

Rahmet

Servet

Şöhret

Vahşet

Zahmet

Ziynet