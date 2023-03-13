Ethos Nedir? Felsefede Ethos Ne Demek, Örnekleri Neler?

Ethos nedir sorusu ardından konu olarak genellikle İlkçağ Yunan felsefesi, Herakleitos, Platon ve Aristotales gibi filozoflar ve Stoacılar karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple ethos nedir sorusu, beraberinde pek çok detay ve alt konu başlığı getirmektedir. Felsefe içerisinde bir terim üzerinden; manifesto, doktrin, makale ve pek çok tanımlama ve öğreti yazısı yazılabilmektedir. Dilerseniz; Ethos doktrini ne anlama gelir, birlikte inceleyelim...

Ethos Nedir?

İlkçağ Yunan felsefesi içerisinde (karakter - kişilik) ve (âdet - alışkanlık) manalarında kullanımı tercih edilen kelime güzergahının alışkanlıklarına odaklı bir biçimde ilerlenmesine ethos ifadesi verilmiştir. Filozof kişi Herakleitos, fragmanlarının bir tanesinde "bir kişinin ethos olgusu o kişinin kendi daimon'u olmaktadır'' ifadesi ile konuşmasına başlar. Stoacılar için Ethos terimi; insanların davranışlarının temel kaynağı durumundadır. Ünlü filozof Platon kişisine göre ise, Ethos alışılmış şeylerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ünlü filozof olan Aristoteles'e göre ise Ethos kavramı; bireyin düşünsel yönünden daha çok ahlâk yönünün bir temsili olmaktadır. Ayrıca Aristoteles, yapmış olduğu kavramsal tanımlamaların yanı sıra, Retorik içerisinde insan hayatının çeşitli dönemlerinde ortaya çıkabilen ethos biçimlerini ve insan karakterlerini uygun bir biçimde betimlemiştir. Günümüz dahilindeki toplum bilimleri içerisinde ethos kavramı; bir topluluğun, bir kültürün veya bir toplumun kendisine has niteliği; ruh ve enerjisi yahut tini manasında kullanılmaktadır.

Felsefede Ethos Ne Demek, Örnekleri Neler?

Ethos kavramı; etik kelimesi içerisinde türemiş olarak ''değerler'' manasına gelmektedir ve de erdem olgusunun temsilidir. Buna göre; kendisini güzel ve iyi konuşarak ifade eden veya toplum içerisinde etkili bir biçimde rol almayı dileyen birey, belirli olan bir ahlak seviyesine de sahip olmalıdır. Ayrıca kitlenin bütününü kucaklayarak ona örnek bir karakterlik göstermelidir. Felsefe içerisinde Ethos; kişilerin geçmiş zamanlara sahip olan ve kişilerin evrensel görüş ve düşüncesini belirlemekte olan yaşamsal alışkanlıklar olarak ifade edilmektedir. Bir felsefe dalı olan etik; ethosu ele alarak nedenlerini araştırmaktadır. Ethos, sadece kişilerin davranış ve tavırlarını değil, bunun yanında da içerisinde yaşadığı sosyal kurumun ahlaki tavırlarının yapısını objektif manadabir gelenek, subjektif manada ise bir karakter olarak da ifade etmektedir. Ethos, belirli olan bir sosyal çoğunluğun bütünlüğünü inşa etmektedir, kendisinin sınırlarını belirginleştirerek başka çoğunluklardan ayırmaktadır. Ayrıca tüm bunların yanı sıra, Ethos örnekleri ise; günlük sosyal yaşamda kurulan iletişim, kişilerin birbirini ikna edebilmesi ve inandırabilmesi üzerinden verilebilmektedir.