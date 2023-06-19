Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir? Felsefede Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Örnekleri

Felsefe, birçok alanda hayata ışık tutan bir bilimdir. Etik ve ahlak arasındaki fark nedir sorusunun felsefe alanında incelenmesi gerekir. Etik ve ahlak arasındaki fark örnekleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için felsefe kaynaklarından yararlanabilirsiniz. İki kavram aynı değildir ve kullanıldıkları yerler birbirinden farklıdır. Etik ve ahlak terimlerini doğru yerde kullanarak Türkçeyi de doğru kullanmış olacaksınız. Ahlak ve etik farkı felsefe kapsamlı incelemesi yazımızın devamında.

Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Nedir?

Ahlak, Arapça kökenli "hulk" sözcüğünden türemiştir. Söz konusu kelime, yaratılış, huy anlamına gelir. Etik kelimesi ise dilimize Yunancadan geçmiştir. Ahlakla ilgili olan kavramların doğru şekilde tanımlanması için etik sözcüğü kullanılır. Başka bir deyişle ahlak bilimi etik olarak ifade edilir.

Ahlak felsefesi Antik Yunan devrinde ortaya çıkmış ve günümüzdeki en köklü felsefi akımlar arasında kabul edilir. Diyojen, Aristo, Heraklitos, Platon gibi düşünürler ahlak felsefesinin öncüleridir.

Etik ve Ahlak Arasındaki Fark Örnekleri

Etik ve ahlak aynı kavramlar gibi düşünülse de iki terim arasında bir kısım farklar vardır. Bu kapsamda aşağıdaki farkları sıralayabiliriz.

Etik, ahlaktan daha genel bir kavramdır.

Ahlak, kişiden kişiye değişebilirken etik evrenseldir.

Ahlak kuralları zaman içinde değişebilir. Etik ise göreceli değildir. Bu nedenle toplumdan topluma etik kuralları değişmez.

Etik ve ahlak kuralları arasındaki farklı örneklerle daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin yaşlı bir kişi ile saygılı bir üslup kullanarak konuşmak etik kuralıdır. Yeni tanıştığınız bir kişiye ise "siz" diye hitap etmek bir ahlak kuralıdır. İletişimde saygı, hitapla değil üslupla sağlanır. Kişiden kişiye değişen olgu ise ahlak kurallarıdır. İki kavramı birbirinden ayırabileceğiniz çok sayıda örnek olduğunu söyleyebiliriz.