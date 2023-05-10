Etiyopya Hangi Kıtada Yer Alır? Dünya Haritasında Nerede? Etiyopya Hangi Yarım Kürede?

1993 yılına kadar Kızıldeniz'e kıyısı olan ülke, Eritre adı ile bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte ülke toprakları kara parçasına dönüşmüştür. Tarihsel olarak MÖ 5000 yıllarına kadar giden bir tarihi olan Etiyopya'nın günümüzde 80'in üzerinde etnik grubu bulunmaktadır. İşte, Etiyopya'ya dair tüm merak edilenler...

Etiyopya hangi kıtada?

Doğu Afrika kıtasınında bulunan bir ülke olan Etiyopya, Afrika Boynuzu olarak bilinen alanda yer almaktadır. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dır.

Etiyopya Dünya'nın hangi bölgesinde?

1.104.000 kilometre kare yüzölçümüne sahip olan Etiyopya, Afrika kıtasının doğusunda yer alan büyük bir ülkedir. Kuzeyinde Eritre, Cibuti, doğusunda Somali, batısında Sudan, Güney Sudan ve güneyinde Kenya bulunmaktadır.

Etiyopya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Etiyopya Doğu Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Denize sınırı olmayan ülke 2000-3000 metre arasında değişen yüksek platolara sahiptir. Ülkede sismik alan olsa bile aktif volkan bulunmamaktadır. Etiyopya'da bulunan Rift Vadisi ülkeyi iki parçaya ayırmaktadır.

Etiyopya hangi yarım kürede yer alır?

Etiyopya konumu itibarıyla kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Ülkede yaygın olarak tropikal muson iklimi görülmektedir. Etiyopya diğer Afrika ülkelerine nazaran daha serindir. Ülkenin başkenti en yağışlı olan bölgedir.