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Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:52

Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlısı

Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlısı

Etki, gündelik yaşamda çok sık karşılaştığımız ve kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Etki, etkenliğin olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Hemen her şey, bir diğer şeye etkide bulunabilmektedir. Aynı zamanda etki kelimesi bir eş anlama da sahiptir ve bu eş anlamlısı da çok popüler olmasa bile sıklıkla kullanılmaktadır. İşte etki kelimesinin eş anlamlısı…

Etki, tamamen Öz Türkçe bir kelime olarak bilinmektedir. Kökeni "etmek" olan etki kelimesi, buradan türemiştir. Günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız bu kelime, kitaplardan haberlere, haberlerden konuşma diline, her yerde kullanılmakta ve karşımıza çıkmaktadır.

ETKİ KELİMESİNİN ANLAMI

Etki kelimesi, etmek kökünden türemiştir. Etki, bir şeyin, bir diğer şeyi değiştirmesi, ya da katkıda bulunması durumlarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir şeyin insan üzerinde yaptığı değişimler için de etki kelimesi kullanılmaktadır.

ETKİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Etki kelimesinin eş anlamlısı tesirdir. Tesir kelimesi eş anlamlı olarak etki kelimesi yerine kullanılabilmektedir.

ETKİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Sokağımızda yaşanan kavga küçük kardeşimi oldukça etkiledi. Kardeşim eve gelen bağırma seslerinden dolayı çok korktu.
  • Özel ders hemen etki etti. İngilizcede anlamadığım gramer konularını artık anlıyorum.
  • Doktor verdiği ilacın uykuya olan etkisi konusunda beni uyardı. Bu nedenle bütün gün uykuluydum.

ETKİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Konuşmacının sözleri bütün salonun iç dünyasına tesir etmişti.
  • Çalışkanlığı hepimizi tesir etmişti. Ahmet'in çabasını gördükçe biz de çalışmak için daha hevesli bir hale geliyorduk.
  • Bu ilacın kişiye tam anlamıyla tesir edebilmesi için aç karınla içilmesi gerekiyormuş.

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Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlısı
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