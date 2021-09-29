Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlısı

Etki, tamamen Öz Türkçe bir kelime olarak bilinmektedir. Kökeni "etmek" olan etki kelimesi, buradan türemiştir. Günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız bu kelime, kitaplardan haberlere, haberlerden konuşma diline, her yerde kullanılmakta ve karşımıza çıkmaktadır.



ETKİ KELİMESİNİN ANLAMI



Etki kelimesi, etmek kökünden türemiştir. Etki, bir şeyin, bir diğer şeyi değiştirmesi, ya da katkıda bulunması durumlarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir şeyin insan üzerinde yaptığı değişimler için de etki kelimesi kullanılmaktadır.



ETKİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Etki kelimesinin eş anlamlısı tesirdir. Tesir kelimesi eş anlamlı olarak etki kelimesi yerine kullanılabilmektedir.



ETKİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Sokağımızda yaşanan kavga küçük kardeşimi oldukça etkiledi. Kardeşim eve gelen bağırma seslerinden dolayı çok korktu.

Özel ders hemen etki etti. İngilizcede anlamadığım gramer konularını artık anlıyorum.

Doktor verdiği ilacın uykuya olan etkisi konusunda beni uyardı. Bu nedenle bütün gün uykuluydum.

ETKİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI