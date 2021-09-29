Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlısı

Etki, tamamen Öz Türkçe bir kelime olarak bilinmektedir. Kökeni "etmek" olan etki kelimesi, buradan türemiştir. Günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız bu kelime, kitaplardan haberlere, haberlerden konuşma diline, her yerde kullanılmakta ve karşımıza çıkmaktadır.
ETKİ KELİMESİNİN ANLAMI
Etki kelimesi, etmek kökünden türemiştir. Etki, bir şeyin, bir diğer şeyi değiştirmesi, ya da katkıda bulunması durumlarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir şeyin insan üzerinde yaptığı değişimler için de etki kelimesi kullanılmaktadır.
ETKİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Etki kelimesinin eş anlamlısı tesirdir. Tesir kelimesi eş anlamlı olarak etki kelimesi yerine kullanılabilmektedir.
ETKİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
ETKİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI