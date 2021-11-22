Günlük hayat içerisinde duyduğumuz ve kullandığımız pek çok farklı kelime vardır. Bu kelimeler, kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar. Kelimelerin aynı zamanda eş anlamlıları da kişiler tarafından merak ettiği bir konudur. Kişiler sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek için bilmedikleri kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını araştırmak ister. Etkili kelimesi de anlamı ve eş anlamı merak edilen kelimelerin arasında yer alır. İşte, Etkili eş anlamlısı nedir? Etkili kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gereken her şey.

Etkili kelimesinin anlamı

Etkili kelimesinin anlamı kişiler tarafından merak edilir. Bu kelime Türk Dil Kurumu'na göre bir kişinin ya da olayın etkileme gücü, etkisi olan şey ya da etkileyendir. Etkili kelimesi bir sıfat olarak cümle içerisinde kullanılır. Etkili kelimesinin de kökeni Fransızcadan gelmiştir. Bu kelime günümüzde de dilimize yerleşerek sık bir kullanıma sahiptir. Bu yüzden kişiler etkili kelimesini cümle içerisinde kullanılır.

Etkili kelimesinin eş anlamlısı

Etkili kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi kullanılır. Fransızcadan dilimize geçen bu kelimenin eş anlamlı kelimeleri dokunaklı ve duyguludur. Bu iki kelimenin yazılışları tamamen etkili kelimesinden farklıdır. Ancak aynı anlamlara sahip olduğu için cümle içinde kullanıldığında etkili kelimesiyle aynı anlamı taşır. Bu yüzden kişiler de kelime dağarcıklarını zenginleştirmek ve daha etkili cümleler kurmak için cümle içinde etkili kelimesi yerine dokunaklı ve duygulu kelimeleri tercih edebilir.

Etkili kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Hitabeti çok iyi olduğu için konuşması herkesi derinden etkiledi.

Etkili bir kitap yazmak için uzun süre üstüne çalıştı.

Projelerinin etkili olması için tüm ekip büyük bir ekip verdi.

Etkili kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Etkili kelimesinin eş anlamlısı olan duygulu ve dokunaklı kelimeleri ile şu cümleler kurulabilir:

Anlattığı hikaye çok dokunaklı olduğu için herkes ağladı.

Dokunaklı bir çocuk olduğu için sokak hayvanlarına hemen üzülürdü.

Duygulu bir bakış atarak dile getiremediklerini anlatmaya çalıştı.