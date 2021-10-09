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Giriş Tarihi: 9.10.2021 15:13

Etkinlik eş anlamlısı nedir? Etkinlik kelimesinin eş anlamlısı

Etkinlik eş anlamlısı nedir? Etkinlik kelimesinin eş anlamlısı

Erkinlik kelimesi herhangi bir işi yapma, etkin olma anlamında kullanılmaktadır. Etkinlikler genellikle bir plan dahilinde olmakla beraber aniden de gelişebilmektedir. Etkinlik kelimesinin farklı eş anlamlı karşılıkları bulunmaktadır. Peki, etkinlik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Etkinlik deyince genellikle okullarda öğrencilerle, gündelik hayatta aile ya da arkadaşlarla yapılan sosyal faaliyetler gelmektedir. Etkinlik kelimesi etkin fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Farklı anlamlara da sahip olan etkinlik kelimesinin eş anlamlıları da bulunmaktadır.

ETKİNLİK KELİMESİNİN ANLAMI

TDK'ya göre etkinlik kelimesi; etkin olma durumu, müessiriyet, bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite, fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği, bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu, insanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi anlamlarına gelmektedir.

ETKİNLİK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Etkin olma durumunu ifade eden etkinlik kelimesinin eş anlamlısı faaliyet ve aktivite kelimeleridir. Eylem kelimesi de etkinlik yerine kullanılabilen bir kelimedir.

ETKİNLİK KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Hep beraber tiyatro etkinliğini izlemeye gideceğiz.
  • Ailecek hafta sonu aktivite yapma kararı aldık.
  • Okuldaki faaliyetler öğrencileri çok mutlu ediyor.

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Etkinlik eş anlamlısı nedir? Etkinlik kelimesinin eş anlamlısı
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