Etlik Şehir Hastanesi Nerede? Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Etlik Şehir Hastanesi, sağlık alanında öncü bir yapı olarak, hastaların ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Modern mimarisi, geniş kapasitesi ve sunduğu çeşitli sağlık hizmetleri ile dikkat çeker. Bu hastanenin nerede olduğu ve nasıl ulaşım sağlanabileceği, hem yerel halk hem de hastane hizmetlerinden yararlanmak isteyen diğer şehirlerden gelenler için büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden birçok kişi tarafından Ankara Etlik Şehir Hastanesi nerede, nasıl gidilir, hangi semtte gibi sorular sorulur.

Etlik Şehir Hastanesi Nerede?

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın Etlik semtinde, Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Hastane, modern altyapısı ve geniş hizmet yelpazesi ile sağlık alanında önemli bir rol oynamaktadır. Etlik semti, Ankara'nın merkezi bölgelerinden birine oldukça yakın bir konumda bulunur. Bu durum, hastanenin ulaşılabilirliğini artırmaktadır. Etlik, aynı zamanda sosyal olanakları, alışveriş merkezleri ve diğer hizmet yapıları ile de zengin bir yaşam alanı sunmaktadır.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Etlik semtinde bulunan bu hastane, modern altyapısı ve geniş kapasitesi ile Ankara'nın sağlık sistemine önemli bir katkı sağlamaktadır. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ulaşım, çeşitli toplu taşıma araçları ve özel araçlarla sağlanmaktadır. Özellikle şehir içi otobüs seferleri, hastaneye kolay erişim imkanı sunmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği otobüs seferleri, hastaneye en yakın duraklardan hareket ederek hastaneye ulaşım sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, metro ile ulaşım da mümkündür. Metro hattı, hastaneye yakın bir durakta inerek hastaneye yürüyerek ulaşma imkanı sunmaktadır.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne EGO 206 ve 409 hat numaralı otobüsler gitmektedir. 206 hat numaralı otobüs İvedik Metrosu ile ring hizmeti verirken, 409 numaralı EGO hattı ise Akköprü- Ankara Etlik Şehir Hastanesi arasında ring hizmeti vermektedir. 277, 278, 279 ve 288 numaralı EGO hatları da hastaneye yakın güzergahtan geçmektedir.

Hastaneye gitmek için ayrıca Keçiören- Ostim dolmuşu ile bazı Etlik dolmuşları ile ulaşımda mümkündür.