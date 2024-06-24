Etme Şiiri Sözleri - Mevlana Celaleddin Rumi Etme Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Mevlana'nın öğretileri, insanın zihinsel ve duygusal dünyasını keşfetmesine, içsel barış ve huzur bulmasına rehberlik eder. Etme şiiri sözleri de hayatın karmaşıklığı ve değişkenliği karşısında sabır, hoşgörü ve sebatın önemini vurgular. Mevlana Celaleddin Rumi Etme şiiri açıklaması ve incelemesi de insanların ruhsal yolculuklarında ilham kaynağı olmuştur.

Etme - Mevlana Celaleddin Rumi

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.

Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?

Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru.

Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.

Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için...

Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi,

Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan.

Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan.

Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.

Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer;

Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

Ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi,

Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.

Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize,

O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme.

Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle.

Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme.

Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı.

Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme.

İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil.

Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme.

Etme Şiiri Sözleri Açıklaması

Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme" şeklinde başlayan şiiri, aşkın ve manevi aşkın derinliklerine dair etkileyici bir bakış sunar. Şiir, insanoğlunun kendi iç dünyasında yaşadığı çelişkileri ve duygusal zorlukları ustalıkla ifade eder. Mevlana'nın sözleri, insanın aşk ve aşkın yolunda karşılaştığı sınavlar ve iç çatışmalar üzerine derin bir düşünce sunar.

Şiir, başlığıyla da dikkat çeker. "Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme." Bu cümle, aşkın ve manevi bağlılığın bir kez kurulduğunda terk edilmesinin ne kadar zor olduğunu ve insanın bu bağlılığın gücünü anlatır. "Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme" dizesi ise insanın içsel yolculuğunda zorlu anların üstesinden gelmek için yapılan bir uyarı niteliğindedir.

Şiirde geçen diğer bölümler ise insanın aşkın arayışında ve bu arayışın getirdiği zorluklarla baş etme çabası üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Mevlana'nın dilindeki güzellik ve derinlik, okuyucuyu manevi bir yolculuğa çıkarırken, aşkın ve içsel barışın önemini hatırlatır.

Genel olarak, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Etme" şiiri, tasavvuf edebiyatının zengin bir örneği olarak insanın ruhsal derinliklerine dokunan, öğretici ve düşündürücü bir eser olarak öne çıkar.

Mevlana Celaleddin Rumi Etme Şiiri İncelemesi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Etme" şiiri, insanın içsel dünyasındaki derin sınavları ve manevi yolculuğunu işleyen etkileyici bir eserdir. Şiir, başlangıcından itibaren insanın aşkın ve manevi bağlılığın önündeki zorlukları anlatırken, güçlü bir uyarı ve öğüt verir.

"Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme" dizeleriyle başlayan şiir, aşkın bir kere kurulduğunda terk edilmesinin ne kadar zor olduğunu vurgular. Bu uyarı, insanın içsel yolculuğunda karşılaştığı çelişkileri ve arayışları derinlemesine ele alır.

Mevlana'nın dilindeki derinlik, okuyucuyu düşünmeye ve içsel hesaplaşmaya sevk eder. "Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme" gibi dizelerle insanın doğru yolda olması gerektiği, aşkın ve manevi huzurun yanlış yerlerde aranmaması gerektiği öğütlenir. Şiir, dünya ve dünyevi kaygıların geçiciliğini vurgularken, insanın asıl huzurunu manevi derinliklerde bulabileceği gerçeğini dile getirir.

Genel olarak, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Etme" şiiri, aşkın evrensel gücünü, insanın manevi arayışlarını ve içsel yolculuğunu derinlemesine anlatan bir başyapıttır. Şiir, Mevlana'nın felsefi derinliği ve aşkın öğretileri üzerine düşündürürken, okuyucuya manevi bir rehberlik sunar.