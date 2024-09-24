Etna Yanardağı Nerede? Etna Yanardağı Hangi Ülkede, Şuan Aktif Mi?

Avrupa'nın göbeğinde lavlarını püskürterek doğanın gücünü somut şekilde kanıtlayan Etna Yanardağı, yakın zamanda insanoğlunun doğa karşısında ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Şu an aktif mi diye merak edilen Etna Yanardağı nerede sorusu bu yazın en merak edilen konularından biri oldu. İşte Ülkemize etkisi de araştırılan Etna Yanardağı hangi ülkede, yanardağın özellikleri ve Etna ile ilgili tüm merak edilenler.

Etna Yanardağı Nerede?

Etna Yanardağı, Avrupa'nın ortasında, İtalya'nın ayakkabı biçimindeki haritasının ucunda yer alan ve İtalya'ya bağlı bir ada olan Sicilya'dadır. Sicilya adasının doğu kıyısında, Messina ve Catania şehirleri arasında bulunan Etna Avrupa'nın en büyük aktif yanardağıdır.

Etna Yanardağı'nın Özellikleri

Dünyanın en aktif yanardağları listesinde üst sıralarda yer alan Etna Yanardağı, Avrupa'nın en büyük yanardağı olma özelliğini taşır. Aynı zamanda Etna, yine İtalya'da bulunan Vezüv Yanardağından üç kat, Stromboli Yanardağından ise üç buçuk kat daha büyüktür.

İtalyancada "Mongibello" adını alan ve dilimizde Etna olarak anılan bu yanardağa Sicilya'da "Mongibeddu" denmektedir. Latince "mont" yani "dağ" kelimesi ile Arapça "jebel" sözcüklerinin birleşmesinden oluşan adıyla Etna Yanardağı'nın yüksekliği 3 bin 357 metredir. Dört ana kraterden oluşan Etna'nın yüksekliği bu kraterlerin zaman zaman faaliyete geçerek yeni lav akıntıları oluşturması nedeniyle değişiklik göstermektedir.

2013 yılında Dünya Mirası ilan edilen bu ihtişamlı yanardağ yüzyıllardır püskürtme hareketleri nedeniyle çevresindeki toprakları bereketli hale getirmiştir.

Etna Yanardağı Aktif Mi?

Etna Yanardağı şu an hala aktif durumdadır. Yanardağ sürekli olarak küçük patlamalar ve lav akıntılarıyla aktifliğini korumaktadır. Hatta Etna 2024 yılının temmuz ayından itibaren tekrar lav ve kül püskürtmeye başladı. Öyle ki yanardağdan yükselen küller 9 buçuk kilometreye ulaştı. Etna'nın püskürtme hareketleri yüzünden İtalya'daki uçuşlar aksadı ve havalimanı kullanılamaz hale geldi.

Yüzyıllardır süregelen bu aktiviteler, Etna'yı dünyanın en uzun süre aktif kalan yanardağlarından biri haline getirmiştir. Etna'nın faaliyeti, sadece İtalya'da değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Fakat bu volkanik faaliyetlerin ülkemize bir etkisi bulunmamaktadır.