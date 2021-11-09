Türkçe, geçmişten bu yana pek çok farklı dille ilişki içerisinde olmuştur. Bu ilişkiler sonucu da dilimize çok fazla farklı kelime girmiş ve Türk dili zenginleşmiştir. Dilin zenginliğinin göstergesinden biri de eş anlamlılarının olmasıdır. Bir kelimenin eş anlamlısının bilinmesi kişiler için de önemli bir noktadır. Bu, o kişilerin kelime dağarcığının zengin olduğunu gösterir. Bu yüzden kişiler de bilmedikleri kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek ister. Peki, Etraf eş anlamlısı nedir? Etraf kelimesinin eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örnekleri nelerdir? Detayları sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Etraf kelimesinin anlamı

Etraf kelimesinin sözlük anlamı kişiler tarafından sıklıkla araştırılır. Gün içerisinde çok fazla kullanılan bir kelime olan etrafın anlamı, bir şeyin kenarı, köşesi ve çevresidir. Etraf kelimesi kişilerin bir şeyin, yerin etrafını tanımlamak için kullanılır.

Etraf kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan kelimelerin bazılarında birden fazla eş anlamlısı bulunur. Etraf kelimesi de bunlardan biridir. Etraf kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler arasında çevre, civar, dolayı, ortalık, dolay ve muhit bulunur. Bu kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında etraf kelimesi ile aynı anlamı verecek ve cümlede anlam bozukluğuna yol açmayacaktır. Etraf kelimesi yerine kullanılan çevre, civar, dolayı, ortalık, dolay ve muhit kelimeleri cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Etraf kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Etrafı iyice kolaçan ettikten sonra dışarıya çıktı.

Bahçenin etrafını çitlerle çevreledi.

Çocukluğundan beri aynı muhitte yaşadığı için her köşesini iyi bilirdi.

Etraf kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım