Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ettirgen Fiil Nedir? Ettirgen Fiil Örnek Cümleleri, Ekler Ve Konu Anlatımı
Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:43 Son Güncelleme: 3.6.2022 11:43

Ettirgen Fiil Nedir? Ettirgen Fiil Örnek Cümleleri, Ekler Ve Konu Anlatımı

Ettirgen Fiil Nedir? Ettirgen Fiil Örnek Cümleleri, Ekler Ve Konu Anlatımı

Dil anlatım konuları arasında yer alan ettirgen fiil konusu birçok öğrenci tarafından zor anlaşılan konular arasında yer almaktadır. Cümle içinde fiilin durumu önemli olup eylemlerin nasıl gerçekleştiğini anlatmaktadır. Cümle içinde yer alan bu fiiller geçişli geçişsiz olabildiği gibi oldurgan ve ettirgen de olabilmektedir. Bu dörtlü arasından en çok karıştırılan ve zorlanılan konu ettirgen fiil olup oldukça da merak edilmektedir. Peki ettirgen fiil nedir? Ettirgen fiil örnekleri ve özellikleri nelerdir? Konu hakkında araştırma yaptık ve sizler için derledik.

Ettirgen fiil dil bilgisi kurallarında en merak edilen ve en zorlanılan konular arasında yer almaktadır. Cümle içinde gerçekleşen durum ile anlaşılan bu filler cümle öğeleri ile anlaşılmaktadır. Ettirgen fiil nedir? Ettirgen fiil örnekleri nelerdir? Sorularının cevapları yazımızın devamında yer almakta olup okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ettirgen Fiil Nedir?

Ettirgen fiil, özünde bir geçişli fiildir. Fakat almış olduğu ekler ile geçişsiz fiil olmuştur. Yani bir fiil geçişli bir fiil iken aldığı ekler ile birlikte geçişsiz bir fiil oluyorsa o fiile ettirgen fiil denilmektedir. Ettirgen fiile durumu yüklem üzerinde geçmektedir. Genellikle bu fiiller yüklem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ettirgen fiil ekleri "-t,-ır, -dır" ekleri olmak üzere üç tanedir. Ettirgen fiiller eylemlerden etkilenir ve eylemin kim tarafından yaşandığına dair ipuçları vermektedir. Eylemin bir başkası tarafından gerçekleştiğini ifade etmektedir. Yükleme getirilen ekler mevcut fiili ettirgen yaparak cümlede geçen olayı bir başkası tarafından gerçekleşmiş gibi aktarılmaktadır.

Ettirgen Fiil Örnekleri

Ettirgen fiil konusu sınavlarda sıkça karşılaşılan bir konu olması açısından oldukça önemlidir. Genellikle ettirgen fiiller yüklemde yer almaktadır. Ettirgen fiil örnekleri ile konu daha iyi anlaşılacaktır. Ettirgen fiil örnekleri ise aşağıda verildiği gibidir:

  • Tüm o bölümü bana okutturdu. (Yüklem ettirgen fiildir.)
  • Hiç bekletmeden işlerimizi hallettirdi. (Yüklem ettirgen fiildir.)
  • Yaptığı kışkırtmalı konuşmalar yüzünden neredeyse bizi öldürtüyordu. (Yüklem ettirgen fiildir.)
  • Yapamadığı matematik sorusunu abisine çözdürdü. (Yüklem ettirgen fiildir.)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ettirgen Fiil Nedir? Ettirgen Fiil Örnek Cümleleri, Ekler Ve Konu Anlatımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA