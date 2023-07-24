ETÜ 50 alanda yetkin oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması yeni dönem verileri ile güncellenerek yayınlandı. Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla 2016 yılından beri yayınlanan rapor ile üniversitelerin kendi bünyesinde yürüttüğü tüm araştırma alanlarında yetkinlik düzeylerinin analiz edilmesi sağlanıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) de aralarında bulunduğu 2018 yılı ve öncesinde kurulan tüm üniversitelerin değerlendirmeye alındığı yetkinlik analizi çalışması kapsamında yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2019-2021 yılları baz alınırken projelere ilişkin verilerde ise 2019-2022 dönemi baz alındı. Rapor sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ETÜ'nün önceki yıllara göre yükselen bir grafiğe sahip olduğunu belirterek: "131 alt araştırma alanının değerlendirmeye tabi tutulduğu çalışmada üniversitemiz 50 alt araştırma alanında yetkinlik sağlama başarısı gösterdi. Ayrıca yetkin olduğumuz alanların 18'inde hem hacim hem de kalite göstergelerinde en iyi derece olan 1'inci bölgede yer almamız bizler için önemli bir gösterge oldu. Nitekim bir önceki rapor dönemine göre üniversitemizin yetkinlik alanı sayısı 29'dan, 50'ye, 1'inci bölgedeki yetkinlik alan sayımız ise 6'dan 18'e yükseldi. Bu sonuçlar ile birlikte üniversitemizin başarı yüzdesi yüzde 22'den yüzde 38'e çıktı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte tüm personelimizin gayretleriyle bu değerleri daha da yukarılara çıkartacağız ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız" diye konuştu.2014 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile kurulum çalışmalarına başlanan YÜTAM'ın 2018 yılında kurulumunun tamamlandığını ve faaliyete geçtiğini aktaran ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak 4 bin 700 metrekare alanda kurulu olan YÜTAM'ın 2 adet "1000 sınıfı" temiz oda, 22 adet araştırma geliştirme (Ar-Ge) laboratuvarı, çok sayıda çalışma ofisi ve eğitim salonuyla yüksek teknolojiye dönük araştırmaların yapıldığı bir merkez olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.YÜTAM'ın özelde Erzurum ve bölgesinin, genelde ise ülkemizin teknolojik alanda kalkınması ve gelişmesini misyon edindiğinin altını çizen Rektör Bülent Çakmak "Dünya ile rekabet edebilmemizi sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek ve geliştirmek üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada merkezimizin temel önceliklerinden birisi ülkemizin Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarının ETÜ'de, üretimin ise şehrin ve bölgenin sanayisinde yapılabilmesi için üniversite-sanayi iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.Erzurum Teknik Üniversitesi kampüs yerleşkesinde öğrencilerin yoğun ders ve sınav programından uzaklaşıp zihinsel ve bedensel rahatlığa ulaşabileceği çok sayıda sosyal ve kültürel faaliyet bulunuyor. Danışman hocalar eşliğinde öğrenciler tarafından kurulan 40'a yakın öğrenci kulübü ve topluluğu var. Her yılın başında düzenlenen kulüp tanıtım festivalinde ETÜ ailesinin her yeni üyesi kendine uygun kulüp veya topluluklardan bir ya da biden fazlasına üye olarak eğlenirken öğrenme fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda bir spor şehri olan Erzurum da sportif faaliyetlerden de yararlanma olanağına da sahip olan öğrenciler üniversite bünyesindeki ücretsiz spor faaliyetlerine de katılabiliyor. Diğer taraftan kadim bir medeniyet ve kültür şehri olan Erzurum'un doğal ve tarihi güzellikleri üniversite tarafından yılın belirli dönemlerinde düzenlenen oryantasyon ve gezi programlarıyla öğrencilerin, şehri yakından tanıması sağlanıyor.