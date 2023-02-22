Etüv Nedir? Laboratuvarda Etüv Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Etüv nedir ve etüv ne işe yarar, konusu gözleri kullanma kılavuzları ve amaca çevirmektedir. Etüv ne için kullanılır, kısaca belirli sıcaklıklarda mikrop üretme, sterilize etmekte, ısıtma, pişirme, veya kurutma amaçlı kullanılan bir laboratuvar fırınıdır. Aynı amaç için kullanılan inkübatör de etüvle aynıdır. Etüv inkübatör farkı da aradaki ısı farkından kaynaklanmaktadır. Etüv, 50-250 dereceye çıkarken; inkübatör ise 80 derece de işlev görürler. İkisi de kuru ısı sterilizasyonu için kullanılmaktadır.

Etüv Nedir ve Etüv Ne İşe Yarar?

Etüv, belirli sıcaklık derecelerinde mikrop üretme, sterilize etmekte, ısıtma, pişirme, ya da kurutma amaçlı kullanılan bir laboratuvar fırını ya da aletidir. Etüvler değişik hacimlere sahiptir. Etüvlerde sıcaklık, 60 °C ile 250 °C arasında analog veya dijital termostat ile ayarlanabilmektedir. Aynı zamanda iki kat saç levhadan oluşan hava geçirmez yapıdadırlar.

Etüv'ün kullanım alanları ise:

• Mikrop öldürmede kullanılmaktadır.

• Miktop öldürmede kullanılan etüvler 160 ile 180 °C arası sıcaklıklarda çalışırlar.

• Cerrahi aletlerin dezenfekte edilmesinde kullanılırlar.

• Deneysel mikrop üretiminde kullanılırlar.

• Çeşitli kumaş, kürk, kauçuk, vb. gibi nesnelerin kullanılmasında ve dezenfekte edilmesinde kullanılır. (Bu tür etüvler sıcak su buharı ile çalışırlar kullanılır.)

Etüv ve İnkübatör Farkı Ne?

İnkübatör, inkübasyonun yapıldığı ve sıcaklığı ayarlanabilen kabindir. İnkübatörler, amaca göre soğutmalı, karbondioksitli, vakumlu gibi farklı tiplerde olabilir.

Etüv kavramı, inkübatör anlamında da kullanılmakla beraber, etüv daha ziyade kuru hava sterilizasyonunda kullanılan cihaz için kullanılmaktadır. Etüvler ile inkübatörler arasındaki en büyük fark:

İnkübatörler 80 derece de işlem görürken, etüvler 50-250 dereceye kadar kullanım olanağı sağlamaktadır. Ayrıca kuru ısı sterilizasyonu, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında erimeyecek, tutuşmayacak ya da şekil değiştirmeyecek malzeme üzerinde kullanılmaktadır.