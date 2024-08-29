EU Neresi? EU Neyin Kısaltması, Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

Avrupa Birliği, dünyanın en büyük ekonomik ve ticaret bloklarından biridir ve birçok alanda küresel politikaları etkileyen bir güçtür. Bir ülkenin Avrupa Birliği'ne katılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler arasında siyasi istikrar, ekonomik reformlar, insan haklarına saygı gibi konular yer alır. Üyelik süreci uzun ve detaylı bir müzakere sürecini içerir. Bu süreci takip etmek isteyenlerin EU neresi, neyin kısaltması, hangi ülkeleri kapsıyor gibi konulara vakıf olması gerekir.

EU Neresi?

EU yani European Union, 27 Avrupa ülkesinin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bir birliktir. Üye ülkeler, ekonomik, sosyal ve politik alanlarda iş birliği yaparak ortak kararlar alır ve uygulamalar gerçekleştirirler.

Avrupa Birliği'nin Bazı Özellikleri:

Kuruluş: Avrupa Birliği'nin temeli, 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na (AKÇT) dayanır. Avrupa Birliği ismini 1993'te Maastricht Antlaşması ile almıştır.

Üye Ülkeler: AB'ye şu anda 27 ülke üyedir. 2020'de Birleşik Krallık, AB'den ayrılarak (Brexit) birlikten çıkmıştır.

Ortak Para Birimi: AB üyesi 20 ülke, Euro'yu resmi para birimi olarak kullanır.

Serbest Dolaşım: AB içinde üye ülkeler arasında vatandaşların, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı sağlanır.

Başkent: Avrupa Birliği'nin resmi başkenti yoktur, ancak Brüksel, Belçika, birçok AB kurumunun merkezi olduğundan dolayı genellikle "AB'nin başkenti" olarak anılır.

EU Neyin Kısaltması, Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

"EU" genellikle "European Union" yani "Avrupa Birliği" anlamında kullanılan bir kısaltmadır. Ülkemizde bu kısaltma Türkçe adından dolayı "AB" şeklindedir. Şu an itibariyle Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler şu şekilde sıralayabiliriz:

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

İsveç

Yunanistan

Avrupa Birliği, sürekli olarak değişen bir yapıya sahiptir. Üye ülkelerin sayısı zamanla artmış ve bazı ülkeler birliğe katılırken bazıları da ayrılmıştır.