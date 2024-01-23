Evcil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Evcil Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Günümüzde evde hayvan bakımı oldukça artmıştır. Hayvanların korunması ve onlara yardım eli uzatmak için bu olumlu gelişmedir. Bu gelişmelerin yanı sıra artık evcil kelimesi de değer kazanmıştır. Evcil kelimesinin anlamlarını inceleyelim.

EVCİL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre evcil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı.

Yerli.

Örnek verelim:

Evde dura dura iyice evcil oldun.

Bu hayvan evcil mi?

EVCİL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre evcil kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre evcil kelimesinin zıt anlamlısı yırtıcı, vahşi, yabanıl ve yabanidir.

EVCİL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Evcil kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre evcil kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: