Evcil Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Evcil Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Günümüzde evde hayvan bakımı oldukça artmıştır. Hayvanların korunması ve onlara yardım eli uzatmak için bu olumlu gelişmedir. Bu gelişmelerin yanı sıra artık evcil kelimesi de değer kazanmıştır. Evcil kelimesinin anlamlarını inceleyelim.
Türk Dil Kurumu'na göre evcil kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre evcil kelimesinin anlamlarına baktık. Bu anlamlara göre evcil kelimesinin zıt anlamlısı yırtıcı, vahşi, yabanıl ve yabanidir.
Evcil kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre evcil kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: