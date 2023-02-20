Evde Oyun Hamuru Nasıl Yapılır? Kuruyan Ve Sertleşen Oyun Hamuru Nasıl Yumuşatılır?

Çocukların yaratıcılıklarını, zihinsel gelişimlerini ve ince motor kaslarını geliştiren rengarenk oyun hamurları evde ebeveynlerle birlikte aktivite yapmak için en güzel oyuncaklardır denilebilir. Bu rengarenk oyun hamurlarının tamamen doğal, katkı maddesiz olmasını istiyorsanız bu yazımız sizler için. Oyun hamurları ile ilgili en merak edilen sorular şu şekilde; Oyun hamuru nasıl yapılır, evde oyun hamuru yapımı malzemeleri neler, yenilebilir zararsız oyun hamuru yapımı, kuruyan ve sertleşen oyun hamuru nasıl yumuşatılır?

Evde Oyun Hamuru Nasıl Yapılır?

Birçok anne etrafı kirletmesinden dolayı oyun hamuru fikrine pek sıcak bakmayabilir. Ancak oyun hamuru, çocukların gelişimine oldukça katkı sağlayan bir oyun aracı olarak nitelendirilmektedir. Oyun hamuru oynamak çocukların el ve parmak kaslarının gelişmesine yardımcı olur, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir. Çocuklar oyun hamuru ile renkleri öğrenir ve renkleri birbirine karıştırarak yeni renkler elde etmeyi öğrenir. Yeni şekiller keşfederler. El ve göz koordinasyonları gelişmiş olur. Bizler de sizler için evde oyun hamuru yapılışı tarifi hazırladık;

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

¼ su bardağı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (bunun yerine bebek yağı da kullanabilirsiniz)

Farklı renklerde gıda boyası veya meyve ve sebze

Derin bir kabın içerisinde un, tuz, su ve yağı güzelce karıştırıp yoğurun. Yağın miktarını hamurunuza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Eğer hamurunuz fazla sıvı olursa daha fazla un ekleyerek katı olmasını sağlayabilirsiniz. Hamurunuz kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam etmelisiniz. Bu yoğurma işlemini çocuğunuzla beraber de yapabilirsiniz. Onun için de eğlenceli bir deneyim olacaktır.

Hamurunuzu iyice yoğurduktan sonra eklemek istediğiniz renk sayısına bölün. Ayırdığınız parçalara gıda boyasını azar azar ilave edin ve tekrar yoğurun. Gıda boyasını azar azar ekleyip yoğurmak önemli. Çünkü boyanın hepsini koyarsanız hem hamurunuz yapışkan bir hal alır hem de istediğiniz rengi elde edemeyebilirsiniz. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız meyve ve sebzeler tam size göre. Kırmızı için pancar veya vişne, sarı için zerdeçal, kahverengi için kahve, yeşil için ıspanak, pembe için çilek ekleyebilirsiniz. Özellikle küçük çocukların hamuru ağzına götürme riski olduğu için meyve ve sebzeleri kullanmak güvenli olacaktır. Hamurunuzu renklendirdikten sonra gönül rahatlığı ile çocuğunuza oynatabilirsiniz.

Pişirilen Oyun Hamuru Tarifi:

Eğer çocuğunuzun oyun hamurunu yemesinden korkuyorsanız pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Ekstra olarak yapmanız gereken yukarıda verdiğimiz malzeme listesine 2 çorba kaşığı elma sirkesi eklemek. Daha sonra hamuru istediğiniz kadar parçaya bölün ve gıda boyası ekleyin. Kısık ateşte pişirmeye başlayın. Hamur toplanıp tavadan ayrılmaya başlayınca ateşten alın ve soğumaya bırakın. Her iki tarifte de eğer oyun hamurunuzu uzun süre kullanmak istiyorsanız kapalı bir kutuda tutmanız tavsiye edilir.

Kuruyan Ve Sertleşen Oyun Hamuru Nasıl Yumuşatılır?

Kuruyan oyun hamurunu yumuşatmak için ilk olarak hamuru küçük parçalara ayırın. Eğer hamurunuz çok sert ise mutfak robotu ya da rende yardımı ile ufalanmasını sağlayabilirsiniz. Ufalanan hamurların hepsini bir kaseye alın ve üzerine göz kararı kontrollü bir şekilde su ekleyin. Yeteri kadar su ekledikten sonra oyun hamurunu iyice yoğurarak kulak memesi kıvamına getirin. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun. Ele yapışmayacak kıvama geldiyse aradığınız kıvam budur.