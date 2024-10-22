Everest Dağı Nerede? Everest Dağı Hangi Ülkede, Kaç Metre?

Dağ ismini, 1856 yılında İngiliz-Hindistan Araştırmacısı olan Sir George Conway tarafından almıştır. Dağa Sir William Mount-Everest'in adı verilmiştir. Pek çok insan bu dağı görmek istemektedir. Bu nedenle Everest Dağı nerede, Everest Dağı hangi ülkede ve kaç metre gibi soruların yanıtları önem kazanır.



Everest Dağı Nerede? Everest Dağı Hangi Ülkede?



Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı, Himalayalar'da yer alır. Konum olarak Nepal ile Tibet arasındaki sınırda yer alır ve deniz seviyesinden en yüksek dağdır. Hem konumu hem de dünyadaki en büyük nehirlerinden bazılarına ev sahipliği yapmasıyla dünyanın en önemli dağları arasındadır.



Everest Dağı Kaç Metre?



Dünyanın en yüksek zirveye sahip olan dağı Everest Dağı'dır. Deniz seviyesinden yüksekliği tam olarak 8.848 metre olarak bilinir. Bu da 29.029 ft'e denk gelir. Everest Dağı'nın yüksekliğini bilmek için birbirinden farklı ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümlere göre Everest Dağı'nın kar yüksekliği 8848 metre iken kaya yüksekliği ise 8844 metre olarak bilinir. Bilim insanlarına göre bu yüksek irtifa, tektonik plakaların çarpışmasından kaynaklıdır. Ayrıca eriyen buzulların da dağın yüksekliğinin artmasında payı olduğu düşünülür.