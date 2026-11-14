Evlatlarımız matematikte 62 ülkeyi geride bıraktı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA'da tarihi başarı elde edildiğini söyleyerek performansını artıran tek OECD ülkesinin Türkiye olduğunu açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Bakan Tekin, "2004'te Türkiye'nin PISA'ya ilk kez katıldığı yılın sonuçları açıklandığında, gazeteler 'Türk öğrenciler sınıfta kaldı' diye manşette yer verdi.

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Türkiye son sonuçlarda 38 OECD ülkesi arasında fen bilimlerinde 14'üncü, okuma becerilerinde 13'üncü, matematikte 23'üncü sırada yer aldı. PISA 2025'te ilk kez fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıktık. The Economist gelişmiş ülkelerdeki gerilemeyi konu alan haberinde 'Türkiye hızla yükseliyor' tespitini yaptı. Almanya'da Tagesspiegel, kendi ülkesinin tarihindeki en düşük sonuçlarını tartışırken Türkiye'nin örnek olabileceğini söyledi" dedi.

MÜDAHALE YOK!

PISA değerlendirmesinde örneklem tespitine yönelik eleştiriler üzerine Bakan Tekin, PISA'da ne örneklem tespitine ne öğrencilere Bakanlığın müdahalesinin olmadığını dile getirerek "PISA'yla bütün ilişkilerimiz resmi prosedürlere uygun. PISA, elektronik ortamda yapılan bir sınav ve okullar tespit edildikten sonra öğrenci listelerine erişimimiz yok. PISA yönetimi sadece okullarda ihtiyaç duyulan teknik altyapının hazırlanması için okul listelerini gönderir. Okul müdürlerimize okulunuz bu ihtiyaçları karşılayacak durumda mı diye sorduk. Toplantıyı PISA sorumlularının gözetiminde yaptık" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör