Evreşe Nerede? Evreşe Nereye Bağlı, Hangi İlin İlçesi?

Evreşe, daha çok türkülerde geçen şekli ile bilinir. Bu nedenle ülkemizde hemen herkes "Evreşe Yolları" türküsünü duymuştur ve bu yerleşim yerine de aşinadır. Bu türküyü duyanlar Evreşe nerede sorusunu da merak edebilirler. Evreşe hangi ilde veya Evreşe nereye bağlı gibi sorular da konunun detaylarında yer almaktadır. Evreşe nerenin ilçesi gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Evreşe Nerede?

Evreşe, Marmara Bölgesi'nde bulunan Çanakkale iline bağlı, Gelibolu ilçesinde yer alan bir kasabadır. Kasabanın Saros Körfezi'ne de kıyısı vardır. Evreşe'nin Gelibolu ilçe merkezine mesafesi 38 km, Çanakkale il merkezine mesafesi ise 90 km'dir. Bölgede yazları sıcak ve kurak, kış ayları ise bol yağışlı geçer.

Evreşe'nin bulunduğu coğrafyada tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır. Zeytin ve meyve türlerinin yaygın şekilde üretildiği bir yerdir. Evreşe'nin nüfusu yaklaşık 15 bin kişidir.

Evreşe Nereye Bağlı?

Evreşe, Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesine bağlı bir kasabadır. Evreşe Yolları türküsünün hikâyesi de merak edilenler arasındadır. Evreşe Kasabası'nda yaşayan bir kıza âşık olan erkek, kıza çok güzel hediyeler yapmıştır. Kız da bunun üzerine erkeğe âşık olur. Fakat belli bir süre sonra erkek, kızı başka erkeklerle görür. Genç delikanlıdan vazgeçen kız, bu yakışıklı delikanlıya, "sen ancak fırındaki ekmekleri yersin" diye haber gönderir. Söz konusu türkü de buradan çıkmıştır. Günümüze kadar çok sayıda sanatçı bu türküyü seslendirmiştir.