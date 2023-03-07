Evsel Atık Nedir? Geri Dönüşüm Kutularında Evsel Atık Neleri Kapsar ve Kaça Ayrılır?

Dünyamızda birçok atık türü vardır. Bu atık türlerinden biri de evsel atıklardır. Evsel atık nedir, sorusuna toplanmasından belediyenin sorumlu olduğu evden çıkan atıklar olduğu yanıtını veririz. Evsel atık neleri kapsar, dediğimizde evimizden çıkabilecek tüm atıkları kapsar yanıtını veririz. Kaça ayrılır, dediğimizde organik, geri dönüşebilir ve tehlikeli evsel atıklar olarak 3 e ayrıldığını görürüz. Evsel atıkların geri dönüşümü nasıl yapılır sorusuna fabrikalarda yapılacağı yanıtını verebiliriz.

Evsel Atık Nedir?

Evsel atık adı üstünde evlerimizde oluşan ve kullanım sonrası artık ihtiyaç duymayacağımız maddelere verilen isimdir. Evsel atıkların bir diğer ismi belediye atıklarıdır. Çünkü evsel atığın yönetiminden belediye sorumludur. Evsel atık çeşitlerini birkaç gruba ayırabiliriz; organik evsel atıklar, geri dönüştürülebilir evsel atıklar, tehlikeli evsel atıklar.

Geri Dönüşüm Kutularında Evsel Atık Neleri Kapsar ve Kaça Ayrılır?

Demir, bakır, piller, plastik, alüminyum, kauçuk, cam, kağıt, ahşap, kompozit, çelik, organik atıklar, araç lastikleri, peçete, yemek artıkları, konserve kutuları, market poşetleri, plastik, dosya kağıtları, kağıt havlular, dergi ve gazeteler, not kağıtları ve cam şişeler geri dönüşüm olarak sıralanmaktadır.

Evsel atıklar üç grupta incelenir. Bunlar:

Organik evsel atıklar, meyve, sebze kabukları veya yiyecek atıklarıdır.

Geri dönüşebilir evsel atıklar, kağıtlar, kartonlar, plastik şişelerden oluşan atıklardır.

Tehlikeli evsel atıklar, İlaç atıkları, boya ya da vernik kutuları gibi atıklardır.

Aynı zamanda ayna, karbon kağıdı, ampul, yiyecek bulaşmış kağıtlar, işlem görmüş meyveler, floresan, benzin gibi maddelerin geri dönüşümü yoktur.