Excel Eğer Formülü Kullanımı - Excel’de Eğer Formülü İle Hücre Renklendirme Nasıl Yapılır?

Excel eğer formülü kullanımı tüm excel kullanıcılarının merak ettiği bir kondur. Bu formül ile tabloda beklenen değerleri çok daha rahat bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Excel eğer formülü kullanabilmek için programı en iyi şekilde bilmek önem taşır. Excel eğer formülü ile hücre renklendirme de işinizi kolaylaştıran bir özellik denilebilir. Bu bakımdan Excel'de eğer formülü ile hücre renklendirme nasıl yapılır sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Excel Eğer Formülü Ne İşe Yarar?

Excel birçok işletmede ve okullarda en çok kullanılan tablo sayısal programlardan biridir. Kişilere tablolarla çok rahat bir şekilde çalışma imkanları sunan Excel oldukça fazla işlevlere sahiptir. Bu bakımdan günümüzde birçok alanda Excel kullanımının yaygın olduğunu söylemek mümkün olabilir. Excel eğer formülü de bu çok fazla kullanılan özelliklerinden biridir. Bu formülü kullanmak kişilere birtakım soruların yanıtını almalarında oldukça önemlidir.

Excel eğer formülü program içerisinde farklı işlevleri ile öne çıkan bir özelliktir. Bu özellik bir değer ile beklenen değerler arasında mantıksal bir ilişki kurmanıza ve karşılaştırmalar yapabilmenize imkan tanır. Eğer deyiminin iki farklı sonucu ortaya çıkabilir. İlk sonuç karşılaştırmaların doğru olarak ortaya çıkması, ikinci sonuç ise karşılaştırmaların yanlış olarak ortaya çıkmasıdır. Formülü bildiğinizde bu işlemleri son derece basit bir şekilde yapabilme imkanı bulabilirsiniz.

Excel Eğer Formülü Nasıl Kullanılır?

Excel eğer formülünü kullanmak birçok bakımdan önemli bir kolaylık sağlar. Bu işlem sizin beklediğiniz değer ile mantıksal bir karşılaştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak olan değer arasında bir karşılaştırma imkanı sunar. Bu işlemlerde iki farklı sonuç bulunur. Birinci sonuç karşılaştırmanın doğru sonuç vermesi ikincisi ise karşılaştırmanın yanlış sonuç vermesidir. Bu nedenle eğer formülü kullanımında mutlaka bu iki sonuçtan birini alacağınızı bilmeniz gerekiyor. Eğer formülü ise =EĞER(C2="Evet",1,2) şeklindedir. Bunun açıklaması ise EĞER(C2=Evet ise 1 döndür, değil ise 2 döndür) anlamına gelir.

Excel'de Eğer Formülü ile Hücre Renklendirme Nasıl Yapılır?

Excel'de tabloları daha işlevsel şekilde kullanabilmek için birçok farklı özellik vardır. Bunlardan birisi de Eğer formülüdür. Bu işlem ile çalıştığınız hücrelerde renklendirme yapabilirsiniz. Bu işlemleri şu şekilde yapabilirsiniz: