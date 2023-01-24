Excel Formülleri, En Çok Kullanılan Excel Formüller Listesi İle Eğer, Ortalama, Çarpma, Çıkarma, Toplama Formülü

Excel formülleri bu programı kullanacak kişilerin mutlaka bilmesi gereken detaylar içeriyor. Excel formüller hem kolay hesaplama yapabilme imkanı sunar hem de tabloları anlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle eğer Excel kullanmayı düşünüyorsanız en azından Excelde en çok kullanılan formüller konusunda araştırma yapmanız gerekiyor. Excel'de en çok kullanılan formüller listesi ve kodları hakkında tüm detayları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Excel Formülleri Ne İşe Yarar?

Excel formülleri birçok bakımdan önemlidir. Özellikle muhasebe ya da para işlemleri yapılacak bir durum söz konusu ise kişilerin mutlaka excel formülleri ile çalışması gerekir. Bu program üzerinden toplama, değerler arasındaki farkları bulma, hücreleri bölme ve daha birçok konuda işlem yapılabilir. Ancak tüm bu işlemleri yapabilmek için de bilinmesi gereken önemli detaylar vardır.

Bunlardan birisi de excel formüllerini bilmektir. Bu formülleri bilmediğinizde excel programını tam olarak kullanamayabilirsiniz. Bunun yanında programda yapılan işlemler sizlere çok ciddi zaman kaybı yaşatır. Bu bakımdan etkili bir şekilde Excel kullanıcısı olmak istiyorsanız excel formülleri hakkında en detaylı bilgilere sahip olmanız gerekiyor.

Excel Formülleri Neler?

Excel formülleri arasında birçok farklı formülden bahsetmek mümkündür. Bunların bazıları oldukça sık bir şekilde kullanılır. Örneğin ortalama alma formülü ya da hücre bölme formülü en çok kullanılan excel formülleri arasında yer alır. Bu formüller kullanılmadan önce bazı teknik detayların bilinmesi gerekir. Mesela hücreler koordinat belirtecek şekilde isimlendiriliyor.

C3 hücresinde C harfi C sütununu ifade ederken 3 ise 3. Satırı işaret eder. Bunun yanında formülleri uygularken aralara (: ) iki nokta işaretini koymak o aralıkta yer alan tüm hücreleri işleme alırsınız. Eğer hücreler arasında ; işareti kullanılır ise yalnızca işlemde adı geçen hücreleri işleme alırsınız.

Excel'de En Çok Kullanılan Formüller Listesi ve Kodları

Excel'de kullanılan birçok formül bulunuyor. Bu formüllerin her biri tablolarda çalışırken önemli bir kolaylık oluyor. Bu işlemler sırasında özellikle şu formüller öne çıkıyor:

Toplama işlemi için: =TOPLA(SUM)

Ortalama alma işlemi için: =ORTALAMA(AVERAGE)

En yüksek değeri bulmak için: =MAK(MAX)

Değerler arası karşılaştırma için: =EĞER(=IF)

Hücreleri birleştirmek için: =BİRLEŞTİR(=CONCATENATE)

İfadelerin sırasını bulmak için =KAÇINCI(=MATCH)

Gibi formülleri kullanarak Excel üzerinde iyi birer işlem yapabilme imkanı elde edebilirsiniz. Ancak hücrelerde bir değer hatası olduğunda uygulanan formüllerin sonuçları da yanlış çıkabilme riskine sahiptir.