Excel Formülleri: En Çok Kullanılan Excel Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme Formülü

Microsoft Ofis uygulamaları arasında yer alan Excel'e bu denli ihtiyaç duyulmasının nedeni içinde yer alan hazır formül ve fonksiyonlardır. Çok sayıda satır içinde yer alan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini pratik bir şekilde yapmak için gerekli olan alanı sağlar. Excel toplama formülü, Excel eğer formülü bunlar için daha fazla tercih edilir.

Excel Formülleri

Excel formülleri excel işlemlerinde kullanılmaktadır. Finans ve tarihle ilgili fonksiyonları kullanarak işlem yapmak mümkündür. En az 1 işlem içermektedir. 2 sayının toplanması veya günün güncel tarihini almak iççin de yazılabilmektedir.

Excel toplama formülü örnek olarak =4+7 şeklinde, bir hücreye 4 ve 7 sayılarının toplamı yazılacaktır. Formülde herhangi bir fonksiyon bulunmaması ile birlikte sadece + işareti ile toplama yapılır.

Excel Eğer Formülü nedir?

Excel'in en popüler işlevlerinden biri EĞER işlevidir. Bir diğer ile beklediğiniz değer arasında mantıksal karşılaştırma yapmak için olanak sunar. Bu nedenle Eğer iki sonuca sahip olabilir. İlk sonuç karşılaştırmanın doğru olması diğer ise yanlış olmasıdır.

=EĞER(Bir şey Doğru ise, bir şey yap, değilse başka bir şey yap)

Excel Çarpma Formülü Nedir?

Excel üzerinde çarpma işlemi yapmak için toplama ve çıkarma işleminde olduğu gibi istenen değerler ilk değerin yer aldığı hücreye tıklanarak * işareti seçilir. 2. Değerin hücresine de tıklanır ve sonrasında enter yapılır.

Genel anlamda baktığımız zaman Excel uygulamasında tercih edilen belli başlı fonksiyonlar olduğunu görebiliriz. Matematiksel fonksiyonlar, metin fonksiyonları ve karşılaştırma fonksiyonları, temel formülleri içermektedir.

Excel üzerinde hesaplama operatörleri veriler üzerinden hangi işlemlerin yapılacağını belirler. Bu operatörler 4 işlem simgeleridir. Excel bunları kullanarak öncelik kurallarına göre işlem yapar. Parantez içindeki ifadeler önce işlenmektedir. Parantez dışında yer alan ifadeler ise çarpma, bölge, toplama ve çıkarma sıralamasına göre sırayla izlenir. Aynı öncelik düzeyinde olan işlemler soldan sağa hesaplanır.