Excel Hücre Birleştirme Formülü - Excel’de Satır Birleştirme Nasıl Yapılır, Hücreyi Birleştir Formülü Nedir?

Excel hücre birleştirme formülü birçok bakımdan önemli kodlar arasında yer alıyor. Bu program kodları işlemlerin daha doğru sonuç vermesinde etkili oluyor. Excel iki hücreyi birleştirme kodu da en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. Excel satır birleştirme ile farklı satırları tek satır haline getirmek kolay bir çalışma gerçekleştirmede etkili oluyor. Excel'de satır birleştirme nasıl yapılır, hücreyi birleştir formülü nedir sorularını sizler için araştırdık ve yanıtladık.

Excel Hücre Birleştirme Formülü Nedir?

Excel oldukça işlevsel uygulamalar arasında yer alıyor. Birçok kişi bu uygulama üzerinden rahatlıkla tablolar ya da grafikler hazırlayabiliyor. Programın daha akıcı bir şekilde kullanılabilmesinde ise hücre birleştirme gibi işlemlerin formüllerle yapılması gerekiyor. Satırları ya da birden fazla hücreyi tek bir hücre içerisinde göstermek isterseniz hücre birleştirme formülü kullanmanız gerekiyor.

Excel'de Satır Birleştirme Nasıl Yapılır, Hücreyi Birleştir Formülü Nedir?

Excel üzerinden satır birleştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Son derece hızlı bir şekilde yapılabilecek bu işlemlerde pratik formüllerden yararlanmanız gerekiyor. Eğer hücreleri birleştirmek istiyorsanız "&" işaretini kullanmanız gerekiyor. Ancak bu işareti tek başına kullanmamanız gerekiyor.

Örnek vermek gerekir ise A3 ve B3 hücrelerini birleştirmek istiyorsanız şu şekilde yazmalısınız: =A3&B3 bu formülü yazdıktan sonra ilgili olan hücreler tek bir hücrede görünecektir. Bir diğer formül ise =BİRLEŞTİR formülüdür. =BİRLEŞTİR(metin1;metin2;metin3) şeklinde bir formül kullanabilirsiniz.