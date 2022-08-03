Excel Hücre Bölme İşlemi Formülü - Excel’de Hücreyi İkiye Bölme Nasıl Yapılır, Bir Hücreye İki Satır Yazılır Mı?

Excel hücre bölme işlemi formülü ile excel tablolarını daha işlevsel oluşturmak mümkün. Birçok tabloda hücreleri ikiye bölerek kullanmak gerekebilir. Böyle durumlarda Excel hücre bölme formülü kullanmak işlemi yapabilmek için yeterlidir. Excel sütunu ikiye bölme işle bir sütunda iki sütun görünümü yaratılabilir. Ancak bu işlem için formülden yararlanmanız gerekir. Excel'de hücreyi ikiye bölme nasıl yapılır, bir hücreye iki satır yazılır mı sorularını sizler için açıkladık.

Excel Hücre Bölme Nedir?

Excel dünyada en fazla kullanılan sayısal tablo ve grafik hazırlama araçları arasında yer alıyor. Son derece işlevsel olan bu tablolar kişilere çok rahat ve geniş bir çalışma alanı yaratır. Son derece profesyonel bir uygulama olan Excel kişilere sütun ve satılar üzerinde diledikleri şekilde çalışma imkanını da sunar. Bu imkanlardan birisi de hücre bölme işlemidir. Bir hücreyi bölerek daha profesyonel listeler, tablolar hazırlama imkanı elde edebilirsiniz.

Hücre bölme işlemi satılarda ya da sütunlarda yapılabilir. Yani bir hücreyi ikiye bölerek o hücrelerde daha detaylı bir tablo görünümü oluşturabilirsiniz. Excel bu işlemlerle kişilere çok rahat bir şekilde tablo oluşturma imkanı sunmuştur. Oldukça basit bir şekilde hücreleri bölerek daha profesyonel bir şekilde çalışma imkanı elde edebilirsiniz.

Excel Hücre Bölme Formülü Nedir?

Excel hücre bölme işlemini yapmak istiyorsanız bu işlemlerde kullanılması gereken birtakım formüller bulunur. Formüller sizlere daha hızlı ve pratik bir şekilde işlem yapabilme imkanı sunar. Bu işlem ile birlikte bir hücre içerisine iki satır yazabilirsiniz. Aynı zamanda sütunu bölerek tek sütunda iki farklı sütun görünümü yaratabilirsiniz.

Bu işlemleri yapabilmek için bir ya da birden fazla hücreyi seçmeniz gerekiyor. Sonrasında düzen kısmına gelerek buradan hücre böl kısmını tıklamalısınız. Buradan da seçilen hücreleri bölmek istenilen sütun ya da satır sayılarını girmeniz gerekiyor. Oldukça basit bir şekilde yapılabilen işlemlerdir.

Excel'de Hücreyi İkiye Bölme Nasıl Yapılır, Bir Hücreye İki Satır Yazılır Mı?

Excel'de hücreyi ikiye bölmek istiyorsanız birtakım noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hücreleri bölmek için mutlaka numaralarının belirlenmesi gerekiyor. Hem hücreleri bölme hem de birleştirme işlemleri programın düzen kısmında bulunuyor. Daha önceden bölünen hücreleri yeniden birleştirmek için de yine düzen kısmında bulunan birleştir grubundan faydalanmanız gerekiyor.