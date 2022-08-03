Excel Yuvarlama Formülü Kullanımı - Excel’de Yuvarlama Formülü Nasıl Kullanılır, Türkçe Ve İngilizce Kodu Nedir?

Excel yuvarlama formülü kullanımı Excel çalışma tablolarında sıkça başvurulan kullanımlar arasında yer alır. Bu işlem genel olarak ondalık sayılar için yapılır. Excel yuvarlama formülü bu bakımdan önem taşıyan formüller arasında yer alır. Excelde yuvarlama formülü nasıl kullanılır sorusu da bu bakımdan çok araştırılır. Excel'de yuvarlama formülü nasıl kullanılır, Türkçe ve İngilizce kodu nedir sorularını sizler için yazımızın devamında paylaştık.

Excel Yuvarlama Formülü Nedir?

Excel yuvarlama formülü işlemleri sorunsuz yapmak için başvurulan kodlardan biridir. Sayısal içerikli olan derslerde ondalık sayılar en çok karşılaşılan konular arasında yer alır. Aynı durum işletmelerin muhasebe işlerinde de karşınıza çıkabilir. Her türlü ondalık ifadede ise yuvarlama işlemi merak edilen bir konudur.

Virgülden sonra hane yuvarlama, 10 sayısını katlarına yuvarlama ya da belirli bir durum için aşağı ya da yukarı yuvarlamada Excel formüllerinden yararlanılabilir. Bu işlemi yaptığınızda kullanılan formül bir sayıyı bir önceki ya da bir sonraki tam sayıya yuvarlama yapacaktır.

Excel'de Yuvarlama Formülü Nasıl Kullanılır, Türkçe ve İngilizce Kodu Nedir?

Yuvarla işlemi Excel üzerinde en çok kullanılan işlemler arasında yer alır. Bu nedenle de kişiler eğer Excel tabloları ile çalışacaklar ise mutlaka bu tablolar hakkında detaylı bilgi edinmelidir. Aynı zamanda formülleri de bilmelidir.

Excel yuvarlama işleminde şu şekilde bir formül kullanabilirsiniz: =YUVARLA(A1,2). Bu formülde yer alan A1 sizin işlem yapacağınız hücre ismidir. Yani hangi hücre isminde işlem yapacaksanız o hücrenin adını yazmalısınız. 2 ise yuvarlanacak olan tam sayıdır. Yine bu sayıyı istenilen sayıya çevirebilirsiniz.