Exxen Üyelik Ücreti 2023 - Exxen Aylık Ücret Kaç TL, Reklamlı ve Reklamsız Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Exxen çok geniş izleyici kitlelerine sahip olan Türk dijital platformları arasında yer alıyor. Bu uygulamaya üye olmak istiyorsanız ilk olarak Exxen üyelik ne kadar sorularına da yanıt vermek gerekiyor. Beklentilere yanıt veren platforma üyelik öncesinde aylık ya da yıllık olarak ödeme yapılabilir. Exxen üyelik ücreti 2023 sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Exxen Üyelik Ücreti

Exxen yeni nesil film ve dizileri ile geniş kitlelere hizmet veren dijital platformlardan biridir. Bu platformda hem spor karşılaşmalarını hem de güncel dizileri izlemek mümkün olabilir. Exxen üyelerine farklı üyelik ücreti paketleri sunuyor. Aylık olarak üye olunabileceği gibi yıllık olarak da üye olabilirsiniz. Normal üyeliklerde reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki alternatif sunuluyor.

EXXEN reklamsız yıllık paket 58.50 TL x 12 12 ay

EXXEN reklamsız aylık paket 69.90 TL

EXXEN reklamlı yıllık paket aylık 41.90 TL x 12 ay

EXXEN Taahhütsüz aylık paket 49.90 TL

Exxen Ücreti Ödeme

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Exxen Üyelik Ne Kadar?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Exxen Aylık Ücret Kaç TL, Yıllık Üyelik Ücretleri Ne Kadar?

Exxen aylık ücret üyelerin ödemek zorunda oldukları abonelik ücretidir. Bu ücretler her sene güncellenir. Kişiler aylık veya yıllık olarak üyelik yapabilirler. Aynı zamanda spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir. Spor aylık fiyat reklamlı olarak 49,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 69,80 TL olarak belirlenmiştir.