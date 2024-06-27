Ey Sevgili Şiiri Sözleri - Sezai Karakoç Ey Sevgili Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Duygu ve düşünceleri, insanların kendine özgü ifade ve dil ile anlatmasına şiir denir. Her şiirin kendine özgü kuralları ve dil yapısı bulunur. Şiir incelemeleri de bunun için yapılır. Sezai Karakoç Ey Sevgili şiiri açıklaması ve incelemesi, Ey Sevgili şiiri sözleri de burada önem kazanır.
Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın bellisin
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Yıllar geçti saban olumsuz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca'da Emirgan'da
Kandilli'nin kurşuni şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Yıllar geçti saban olumsuz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca'da Emirgan'da
Kandilli'nin kurşuni şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç'un Ey Sevgili şiiri, bir aşık tarafından sevgiliye yöneltilmiş olan duygu dolu bir yakarış olarak gözlemlenir. Şiirin içinde; aşkın derinliği, aşkın ve sevginin önemi, sevgiliye duyulan özlem ve tutku işlenmiştir.
Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yer alan Ey Sevgili şiiri, Sezai Karakoç'un derin duyguları ile yoğrulmuş imgelemi ve üslubuyla işlenmiştir. Şiirin yansıttığı duygular sonucu ile okuyucuyu etkiler ve derin düşüncelere sevk eder. Ayrıca Ey Sevgili şiirinde sevgilinin önemi, sevgiliye duyulan derin aşk, özlem, aşkın getirdiği zorluklar ve aşkın kaçınılmaz oluşu temaları işlenmiştir. Aşık kişi, sevgilisi için yakarışta bulunur ve aynı zamanda aşkın sonsuz gücünü ve ölümsüzlüğünü vurgular.
Sezai Karakoç'un Ey Sevgili şiiri, serbest nazım tarzında yazılmıştır. Şiirin dili ise yoğun bir derinlik ve duygusallık içerir. Sezai Karakoç, akıcı bir üslup kullanmıştır ve bu sayede okuyucunun duygusal bir atmosfere girmesine yardımcı olmuştur.
Sezai Karakoç, yazmış olduğu Ey Sevgili şiirinde pek çok sembol ve imge kullanmıştır. Bunlar arasında; bahar, kuşlar, aşk celladı ve mezarlar bulunur. Şairin kullanmış olduğu bu imge ve semboller, Ey Sevgili şiirinin anlamını ve duygusal derinliğini güçlendirir.
Sezai Karakoç'un Ey Sevgili şiiri; aşkın gücünü, sevgiliye duyulan özlemi vurgular ve burada okuyuculara derin bir duygusal deneyim yaşatır. Bu duyguların yanı sıra yaşamın zorlukları olmasına rağmen, aşkın ve sevginin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bu sayede okuyucuya umut vermiş olur.