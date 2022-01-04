Eylem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Eylem Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçe bir kelime olan eylem kelimesinin bilinen üç eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Eylem kelimesinin eş anlamlısı ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Eylem Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Fiil ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Olay ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Hareket ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu kelimeler eylem kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Eylem Kelimesinin Anlamı

Bir durumun gidişatını değiştirmek veya daha ileriye götürmek için faaliyete geçme anlamına gelir.

Eylem Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Kimsesiz çocuklara yardım kampanyası için bütün dernekler eyleme geçti.

Hayvan hakları için gönüllüler ve hayvan sever vatandaşlar eylem yaptı.

Eylem Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı